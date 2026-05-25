Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς απάντησε στις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη, ασκώντας δριμεία κριτική στην κυβερνητική στάση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στις πρακτικές διαχείρισης του δημόσιου χρήματος.

Όπως σημείωσε, «ο κ. Μαρινάκης επιλέγει και πάλι να ανοίξει πόλεμο εκ μέρους της κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία». Κατά τον κ. Τσουκαλά, η κυβέρνηση επιδιώκει να καταστήσει την Ελλάδα εξαίρεση από την ευρωπαϊκή κανονικότητα σε επίπεδο θεσμών, ακολουθώντας –όπως είπε– στρατηγική «ορμπανοποίησης» της χώρας.

Τόνισε ότι η επιλογή αυτή ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη χώρα, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια σημαντικών κονδυλίων που αφορούν την κοινωνική προστασία. Αναφέρθηκε μάλιστα στο αίτημα ενεργοποίησης του Κανονισμού για την Αιρεσιμότητα του Κράτους Δικαίου, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση «δεν ενδιαφέρεται ούτε για την εθνική ασφάλεια, ούτε για την ποιότητα της δημοκρατίας».

Αναφορά στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι ο κ. Μαρινάκης δεν απάντησε για τη νέα Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) στους Φορείς του Δημοσίου. Η έκθεση, όπως ανέφερε, επιβεβαιώνει την αίσθηση ελλείμματος διαφάνειας, καθώς αποκαλύπτει εκτεταμένη χρήση απευθείας αναθέσεων σε εξωτερικούς ιδιώτες συνεργάτες, παρά τη νομική υποχρέωση των οργανισμών να διαθέτουν Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τον Ν. 4795/2021.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, το 90% των φορέων προχώρησε σε απευθείας αναθέσεις, ενώ το 85% της συνολικής αξίας των συμβάσεων –περίπου 7,6 εκατ. ευρώ από τα 8,9 εκατ. ευρώ– δόθηκε με τον ίδιο τρόπο. Επιπλέον, το 65,5% του πλήθους και της αξίας των συμβάσεων συγκεντρώθηκε στους οκτώ πρώτους αναδόχους που ανέλαβαν έργα σε όλη τη χώρα.

Κριτική στην κυβερνητική πολιτική

Ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει το «πάρτι με το δημόσιο χρήμα», σημειώνοντας πως μόνο μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ μπορεί να βάλει τέλος στη διασπάθιση των πόρων. «Έχουμε δεσμευτεί: Θα ελέγξουμε και το τελευταίο ευρώ που δόθηκε με απευθείας ανάθεση», κατέληξε.