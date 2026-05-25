Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα, καθώς αύριο 26/5 αναμένεται να παρουσιαστούν το όνομα, το λογότυπο και η ιδρυτική διακήρυξη.

Η κυβέρνηση σχολιάζει ότι ο νέος πολιτικός σχηματισμός εντάσσεται στο πλαίσιο του λαϊκισμού και της προσωπικής φιλοδοξίας, με τη Νέα Δημοκρατία να τονίζει ότι παραμένει προσηλωμένη στο κυβερνητικό της έργο και στην ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου ανέφερε, μιλώντας στο Mega, ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει το έργο της χωρίς να εστιάζει στις εξελίξεις των άλλων κομμάτων, κάνοντας λόγο για «κόμματα λαϊκισμού» που προτείνουν εύκολες λύσεις σε σύνθετα προβλήματα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η υλοποίηση έργων, επενδύσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης και κοινωνικών πολιτικών, μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον με αυξημένες προκλήσεις.

Σε ό,τι αφορά τον νέο φορέα του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι η ίδρυσή του δεν προκύπτει από πολιτική αναγκαιότητα, αλλά από προσωπική πολιτική επιδίωξη, ενώ αναφέρθηκε και στην περίοδο διακυβέρνησής του, ασκώντας κριτική για τους χειρισμούς της τότε κυβέρνησης.

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογιαννάκη, αμφισβητεί την πολιτική αποτελεσματικότητα του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι δεν κατάφερε να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε εκλογικές αναμετρήσεις. Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι επιδιώκει να αποτελέσει τη βασική δύναμη πολιτικής αλλαγής, προτάσσοντας ένα διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης.

Το πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Μπουλμπασάκος υποστήριξε ότι ο νέος πολιτικός φορέας επιδιώκει να εκφράσει ευρύτερα κοινωνικά στρώματα και έκανε λόγο για ανάγκη διαμόρφωσης μιας «κυβερνώσας Αριστεράς». Όπως ανέφερε, η πρωτοβουλία αυτή παρουσιάζεται ως απάντηση σε ένα πολιτικό κενό εκπροσώπησης και ως προσπάθεια υπέρβασης του σημερινού πολιτικού σκηνικού, χωρίς να αποδίδεται προσωπικός χαρακτήρας ηγεμονίας στον Αλέξη Τσίπρα.