ΚΡΙΟΣ

(21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Ξεσκονίστε λίγο το σαβουάρ βιβρ και μην ξεχνάτε τους τρόπους σας, ακόμη και τις στιγμές που οι άλλοι σάς κάνουν έξαλλους. Προτιμήστε να πιείτε το μοχίτο σας αντί να λούσετε όποιον διαφωνεί μαζί σας. Τα νεύρα άλλωστε δημιουργούν ρυτίδες και δεν σας πηγαίνουν. Ακούστε τι έχουν να σας πουν, πάρτε βαθιές ανάσες και ψυχραιμία.

ΤΑΥΡΟΣ

(20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Βγάλτε το αγκίστρι που έχετε μασήσει τον τελευταίο καιρό και μην ψαρώνετε. Μπορεί οι γύρω σας να μοιάζουν σαν να έχουν ξεροκαταπιεί όλα τα μαγικά φυλλαράκια της Πυθίας και έχουν πέσει σε βαθιά νιρβάνα, αλλά στην πραγματικότητα μέσα τους βράζουν. Για να γλιτώσετε τις εκρήξεις α λα Βεζούβιο, αρχίστε τα καλοπιάσματα.

ΔΙΔΥΜΟΙ

(21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Επιτέλους, βρήκατε την αποστολή σας πριν φύγετε από τον μάταιο τούτο κόσμο: να αφήσετε το σημάδι σας βαθιά χαραγμένο στους γύρω σας και να χρειάζεται από λέιζερ μέχρι γεωτρύπανο για να το αφαιρέσουν. Αρχίστε λοιπόν το μπίρι μπίρι μέχρι να τους πείσετε ότι είστε μοναδικοί.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

(22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Λοιπόν, να το ξαναπάρουμε από την αρχή: το Σύμπαν δεν συνωμοτεί εναντίον σας ούτε η αλήθεια είναι υπέρ σας. Εχει άλλες δουλειές, γι’ αυτό κι εσείς συγκεντρωθείτε στις δικές σας. Η ζωή είναι παντού και όχι… αλλού. Σιγουράκι αυτό και βγαλμένο από βαριά και διευρυμένη βιβλιογραφία.

ΛΕΩΝ

(23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Ηταν να μη σας δώσουν εσάς ελευθερία και θάρρος. Το παρακάνατε πια και περάσατε στο άλλο άκρο. Κατεβάστε πια τα πόδια από το τραπέζι και αφήστε τις τεμπελιές. Δεν σας έδωσαν ξαφνικά και συγχωροχάρτι για όλα τα αμαρτήματά σας. Οπότε, αν δεν θέλετε να βράζετε στην επίγεια κόλαση που θα σας στήσουν οι γύρω σας, μαζευτείτε!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

(23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Και ανάποδα να σας γυρίσουν σήμερα, ούτε ένα ευρουλάκι δεν θα πέσει από τις τσέπες σας. Πώς θα βγάλετε το υπόλοιπο του μήνα, είναι άλλη υπόθεση. Δεν ανοίγετε καμιά μικρή αγγελία, μπας και βρείτε μια μεγάλη ευκαιρία για δεύτερη δουλειά και σωθείτε;

ΖΥΓΟΣ

(24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Το μέλλον σάς χαμογελά, γι’ αυτό αρχίστε να χαλαρώνετε. Για ρίξτε μια ματιά στον καθρέφτη. Τι δεν σας αρέσει στο στυλ σας; Είστε έτοιμοι για μια ριζική ανανέωση; Τα άστρα συναινούν για σαρωτικές αλλαγές που θα σας επιτρέψουν να υποδεχτείτε το καλοκαίρι ανανεωμένοι.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

(24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Σήμερα δεν κατεβάζετε ιδέες με τίποτα. Εχει κολλήσει το μυαλό σας στο παρελθόν και είναι αδύνατο να σκεφτείτε καθαρά. Αντί να αρχίσετε τα χαστούκια και να τραυματιστείτε κιόλας, ζητήστε από τους άλλους να πουν τίποτα έξυπνο. Οσο να ’ναι, δεν θα είναι χειρότερο από αυτά που έχετε σήμερα στον εγκέφαλό σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ

(23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Κατά μία έννοια σήμερα είναι της… Αγίας Φακέλας. Τουτέστιν, όλα εδώ πληρώνονται. Εχεις κάνει κάτι, σου έχουν κάνει κάτι, το 24ωρο είναι ημέρα εξόφλησης. Αλλά εσύ που έχεις μέσα σου κάτι από Γουλιέλμο Τέλλο και από Ρομπέν των Δασών θα αντεπεξέλθεις.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

(22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Χαλαρώστε. Είστε της οργάνωσης, του ελέγχου. Ε, σήμερα δεν είναι μέρα για τέτοια. Γι’ αυτό καθίστε να δείτε την εξέλιξη των πραγμάτων. Ισως να είναι ένα μικρό μάθημα στο τέλος της ημέρας με προβολή στο μέλλον. Επιβάλλεται ανανέωση σχέσεων και αλλαγή συνηθειών.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Σήμερα το ρητό «όποιος χάνει στα χαρτιά κερδίζει στην αγάπη» είναι σαν να γράφτηκε για εσάς. Η τύχη δεν σας θέλει στα επαγγελματικά καθόλου, αλλά τουλάχιστον στα ερωτικά θα σκίζετε. Οι δεσμευμένοι μπορούν να ξαναζήσουν τον έρωτά τους και οι ελεύθεροι να βγουν έξω και να κάνουν σημαντικές γνωριμίες.

ΙΧΘΥΕΣ

(19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Ακόμα και όλο το δίκαιο του κόσμου να έχετε, το πνίγετε στον ωκεανό της παρόρμησης που σας δέρνει. Πάρτε μια βαθιά ανάσα, πείτε στον αυθορμητισμό σας να το βουλώσει μια φορά και δώστε «τόπο» σε μεγαλύτερους και μικρότερους –όχι απαραίτητα σε ηλικία…