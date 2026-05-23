Κριός

(21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Θα ήταν καλό για σας σήμερα αν αφιερώνατε τον περισσότερο χρόνο σας στην επίλυση των οικονομικών προβλημάτων που σας ταλανίζουν εδώ και καιρό. Επίσης, πρέπει να επανεξετάσετε και τον τρόπο που κερδίζετε τον μισθό σας. Μήπως ήρθε η στιγμή να ψάξετε και για κάποια άλλη δουλειά;

Ταύρος

(20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Τόσο το πρωί όσο και το απόγευμα, τα πλάνα σας θα είναι κενά και αβέβαια. Οσο όμως θα νυχτώνει, τόσο η κατάσταση θα βελτιώνεται και ακόμα κι εκείνα τα θέματα που στο μυαλό σας είχαν πάρει τραγικές διαστάσεις, θα γίνουν και πάλι ασήμαντα. Δεν είναι κακό να αναζητήσετε και πιο σοβαρές, ρεαλιστικές προτάσεις σε ό,τι σας απασχολεί.

Δίδυμοι

(21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Σήμερα θα έχετε την ευκαιρία να ξεδιπλώσετε όλα τα ταλέντα σας και να δείξετε στους γύρω σας πως μέχρι τώρα κρύβατε πολλές αρετές. Μη δοκιμάσετε, ωστόσο, να λύσετε ένα σοβαρό πρόβλημα αφού στο τέλος θα τα βρείτε μπαστούνια. Επίσης, καλό είναι να αποφύγετε και κάθε ρίσκο.

Καρκίνος

(22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Τα χαρακτηριστικά σας σήμερα θα είναι μεγάλη συναισθηματική φόρτιση αλλά και πρακτικό πνεύμα. Μπορείτε να συνεχίσετε ανεπηρέαστοι όλες τις αλλαγές που είχατε προγραμματίσει στο σπίτι σας αφού η μέρα ενδείκνυται για κάτι τέτοιο. Να δείτε που κάποια ξαφνική ιδέα σας θα μεταμορφωθεί σε μια ωραία δημιουργική κίνηση.

Λέων

(23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Η έλλειψη συγκέντρωσης, οι καθυστερήσεις και η κακή οργάνωση θα γίνουν αιτίες μεγάλης ταλαιπωρίας για σας τώρα. Αποφύγετε να δώσετε υποσχέσεις

σε ανθρώπους με εξουσία και κυρίως μην κάνετε σχέδια μαζί τους για το μέλλον. Οι εξελίξεις θα είναι τέτοιες που θα σας διαψεύσουν και θα βγείτε οι κακοί στο τέλος.

Παρθένος

(23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Μπορείτε να αφιερώσετε την ημέρα στην προσωπική σας ξεκούραση, σε δραστηριότητες της επιλογής σας και γενικότερα στην αναζήτηση νέων

ευκαιριών που θα σας κάνουν να αισθανθείτε καλύτερα. Ωστόσο, θα ήταν προτιμότερο να αποφύγετε να πάρετε συγκεκριμένες αποφάσεις και να ξεκινήσετε νέα πρότζεκτ που εμπεριέχουν κάποιο ρίσκο.

Ζυγός

(24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Η ημέρα σάς βγάζει τον πιο τεμπέλικο εαυτό σας με αποτέλεσμα να μην έχετε διάθεση να κάνετε απολύτως τίποτα και να νυστάζετε συνεχώς. Κάντε

ένα διάλειμμα από όλες τις ασχολίες που σας κουράζουν, προκειμένου να κάνετε κάτι που σας αρέσει και να πάρετε δυνάμεις. Αν βρεθείτε ανάμεσα σε αγαπημένους σας φίλους θα διασκεδάσετε.

Σκορπιός

(24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Ο μόνος τρόπος για να περάσετε εγγυημένα καλά είναι να εμπιστευτείτε τους ανθρώπους που θα έχετε γύρω σας. Αν έχετε κάποιες εκκρεμότητες στο

γραφείο δεν θα σας ωφελήσει και πολύ αν ξενυχτήσετε σήμερα εφόσον δεν θα είστε πραγματικά διατεθειμένοι να κάνετε πράγματα. Ξοδέψετε καλύτερα τον χρόνο σας κάνοντας κάτι που σας αρέσει.

Τοξότης

(23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Είναι καλύτερο να μην προγραμματίσετε κάποια κουραστική δραστηριότητα νωρίς το πρωί γιατί δεν θα έχετε την απαραίτητη ενέργεια για να τα βγάλετε πέρα. Μην ξεχνάτε να φροντίσετε το κατοικίδιό σας, να δείξετε τα συναισθήματά σας στους αγαπημένους σας και να δοκιμάσετε να είστε περισσότερο ευέλικτοι στα τυχόν εμπόδια που θα προκύψουν

στον δρόμο σας.

Αιγόκερως

(22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Μέχρι το απόγευμα θα είστε ελεύθεροι να κάνετε ό,τι θέλετε χωρίς να σας προβληματίζει τίποτα. Προσπαθήστε λοιπόν να ευχαριστηθείτε αυτή τη συνθήκη

και να γίνετε περισσότερο ρομαντικοί και δημιουργικοί απ’ ό,τι συνήθως. Μη χάσετε επίσης την ευκαιρία να ξεκουραστείτε όσο έχετε ανάγκη.

Υδροχόος

(20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Καθετί που προκύπτει αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι ευκολότερο να το αντιμετωπίσετε, αρκεί να είστε ήρεμοι και σε ένα περιβάλλον που να

σας εμπνέει. Φροντίστε λοιπόν αυτές τις ημέρες να ξεκλέψετε χρόνο από τις υποχρεώσεις σας προκειμένου να τον αφιερώσετε στη χαλάρωσή σας.

Ιχθύες

(19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Κάθε χαλαρή κουβέντα που θα κάνετε τώρα θα είναι εξαιρετικά ευχάριστη για εσάς. Μη βάζετε λοιπόν δύσκολους περιορισμούς στον εαυτό σας

αφού στο τέλος θα είναι τέτοια η ανάγκη σας για ελευθερία κινήσεων που θα αναγκαστείτε να τους σπάσετε.