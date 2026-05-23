Το χειρότερο σενάριο επιβεβαιώθηκε στην υπόθεση εξαφάνισης του 78χρονου Στέργιου Βλάχου από το Πλατανόρευμα Σερβίων. Ο συνταξιούχος οικογενειάρχης, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το πρωί της 6ης Μαΐου, εντοπίστηκε νεκρός μετά από έντεκα ημέρες, σε δύσβατη περιοχή κοντά στο σπίτι του.

Η σορός του βρέθηκε πίσω από μάντρα κτηνοτροφικής μονάδας, σε σημείο που δεν ήταν ορατό από τον δρόμο, ύστερα από συντονισμένες έρευνες με τη συνδρομή εκπαιδευμένων σκύλων της ομάδας KYON OSFRISIS και μετά από κρίσιμες πληροφορίες τηλεθεατών της εκπομπής «Φως στο Τούνελ».

Ο Παναγιώτης Κυραντζής, μέλος του Δ.Σ. της ομάδας, περιγράφει τη στιγμή του εντοπισμού:

«Είμαστε μια ΑΜΚΕ και λειτουργούμε με τη βοήθεια δέκα εθελοντών, ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, χειριστές και ακολουθούμε διεθνή πρωτόκολλα. Σκοπός μας είναι να εντοπίζουμε τους αγνοούμενους ζωντανούς. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν συνέβη αυτή τη φορά. Τα σημεία που ερεύνησαν οι σκύλοι την Τετάρτη, δεν είχαν καμία σχέση με αυτά που ερευνήσαμε την Κυριακή. Ο σκοπός μας ήταν να κάνουμε μια διήμερη έρευνα και να αξιοποιήσουμε όσα ακούστηκαν στην εκπομπή σας. Έτσι φτάσαμε στη διασταύρωση. Από τη μία είναι το μονοπάτι της πεζοπορίας, το άλλο που οδηγεί σπίτι του και το τρίτο προς το νεκροταφείο. Ο σκύλος μας στα πρώτα είκοσι – τριάντα μέτρα άρχισε να δείχνει ότι εντοπίζει μια γνώριμη σε εκείνον μυρωδιά. Του αφήσαμε πρωτοβουλίες, μας οδήγησε απέναντι από το νεκροταφείο σε ένα ανηφορικό μονοπάτι που καταλήγει σε ένα υπερυψωμένο λιβάδι όπου βρέθηκε και η σορός. Περίπου 500-600 μέτρα από το σπίτι του…».