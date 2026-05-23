Σε νέα φάση εισέρχεται η εισαγγελική έρευνα που αφορά τις καταγγελίες για παρατυπίες και πιθανή παρέμβαση στην ψηφοφορία του 38ου Τακτικού Συνεδρίου του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), καθώς οι τουρκικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 13 υπόπτων ύστερα από συντονισμένες επιχειρήσεις σε επτά επαρχίες της χώρας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει η Εισαγγελία για καταγγελίες περί επηρεασμού της εκλογικής βούλησης των αντιπροσώπων του συνεδρίου, με επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη. Οι αρχές ενήργησαν μετά από συγκέντρωση στοιχείων που φέρονται να συνδέονται με τη διαδικασία των εσωκομματικών εκλογών.

Σε συνεργασία με τις Μονάδες Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κωνσταντινούπολης, η Εισαγγελία πραγματοποίησε ταυτόχρονες εφόδους νωρίς το πρωί σε προκαθορισμένες τοποθεσίες στην Κωνσταντινούπολη, την Άγκυρα, τη Σμύρνη, τη Σανλιούρφα, το Καχραμανμαράς, το Κιλίς και τη Μαλάτια. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων συνελήφθησαν συνολικά 13 άτομα που θεωρούνται ύποπτα για εμπλοκή στην υπόθεση.

Επίθεση Οζέλ σε Ερντογάν: «Δεν θα επιτρέψουμε να κυβερνηθεί το CHP από διορισμένους επιτρόπους»

Σκληρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και της δικαιοσύνης εξαπέλυσε εν τω μεταξύ ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Οζγκιούρ Οζέλ, μιλώντας σε μεγάλη συγκέντρωση έξω από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Άγκυρα, μετά τη δικαστική απόφαση που τον καθαίρεσε από την ηγεσία του CHP.

Ο Οζέλ χαρακτήρισε τις εξελίξεις πολιτική απόπειρα παρέμβασης στο κόμμα και δήλωσε ότι το CHP δεν θα αποδεχθεί «διορισμένες λύσεις». Παράλληλα, έστειλε μήνυμα πολιτικής αντεπίθεσης, ζητώντας τη σύγκληση εσωκομματικού συνεδρίου και τη διεξαγωγή εθνικών εκλογών.

«Κόμμα του λαού»

Από το βήμα της συγκέντρωσης με τίτλο «Στηρίζουμε το Κόμμα μας, τη Βούλησή μας», ο πρόεδρος του CHP παρουσίασε την υπόθεση όχι ως εσωκομματική κρίση, αλλά ως ζήτημα δημοκρατίας και λαϊκής βούλησης. Τόνισε ότι το κόμμα δεν θα δεχθεί εξωτερικές παρεμβάσεις στη λειτουργία του.

«Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα είναι το κόμμα του έθνους. Οι διορισμένοι επίτροποι δεν μπορούν να κυβερνήσουν αυτό το κόμμα. Δεν θα επιτρέψουμε το κόμμα μας να κυβερνηθεί από παρακλάδια του ΑΚΡ» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Οζέλ χαρακτήρισε τις εξελίξεις προάγγελο πολιτικής αλλαγής, δηλώνοντας ότι «αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι οι ωδίνες του τοκετού της αυριανής κυβέρνησης». Πρόσθεσε πως «θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες, θα πονέσουμε, αλλά θα αντέξουμε. Μετά από 100 χρόνια θα γίνουμε ξανά η ελπίδα αυτού του λαού και θα τον σώσουμε».

«Υπόθεση του λαού»

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιχείρησε να δώσει ευρύτερη πολιτική διάσταση στην κρίση, υποστηρίζοντας ότι το CHP βρίσκεται στο στόχαστρο επειδή κερδίζει εκλογές και αμφισβητεί το υπάρχον πολιτικό σύστημα.

«Το έγκλημά μας είναι ότι κερδίζουμε τις εκλογές, ότι επιλέγουμε τον υποψήφιο που μπορεί να νικήσει και ότι αμφισβητούμε το κατεστημένο. Γι’ αυτό το θέμα δεν είναι υπόθεση του CHP. Είναι υπόθεση του έθνους, του λαού», υπογράμμισε.

Στην ομιλία του, ο Οζέλ ανέφερε ότι στο στόχαστρο της κυβέρνησης βρίσκονται τόσο ο Εκρέμ Ιμάμογλου όσο και στελέχη που, όπως είπε, «θα κυβερνήσουν την Τουρκία στο μέλλον».

«Στόχευσαν τον υποψήφιό μας για την προεδρία Εκρέμ Ιμάμογλου και τα στελέχη που θα κυβερνήσουν την Τουρκία στο μέλλον. Περίμεναν να εγκαταλείψουμε. Δεν αφήσαμε ποτέ κανέναν πίσω και δεν θα αφήσουμε κανέναν πίσω ούτε στο μέλλον», δήλωσε.

Συνέδριο, κάλπες, κινητοποιήσεις

Σε μία από τις πιο ηχηρές παρεμβάσεις του, ο Οζέλ απέρριψε κάθε ενδεχόμενο συμβιβασμού, ζητώντας επίσπευση των εσωκομματικών διαδικασιών και προσφυγή στις κάλπες.

«Δεν κάνω καμία υποχώρηση. Θέλουμε συνέδριο το συντομότερο δυνατόν, θέλουμε κάλπες. Το κόμμα του Ατατούρκ θα πάει μπροστά στην κάλπη των αντιπροσώπων και αυτός ο λαός θα πάει μπροστά στην κάλπη των εκλογών. Για αυτά τα δύο, αν χρειαστεί, είμαι έτοιμος να δώσω και τη ζωή μου», τόνισε, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν ενεργοί στις κινητοποιήσεις.

«Αν χρειαστεί μποϊκοτάζ, αν χρειαστεί απεργία, αν χρειαστεί αντίσταση μέχρι τέλους», πρόσθεσε.

Επίθεση στον πρόεδρο

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Οζέλ εξαπέλυσε προσωπική επίθεση κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιδιώκει να αφήσει την αντιπολίτευση «χωρίς ηγέτη, χωρίς κόμμα και χωρίς επιλογή».

«Μην υποτιμάτε αυτόν τον λαό. Μην λέτε ότι είναι μόνος και αδύναμος. Έρχεται η μέρα που τα πιόνια γίνονται βασιλιάδες και εκείνοι που εμπιστεύονται τη δύναμή τους βρίσκονται σε θέση ματ», είπε χαρακτηριστικά.

Ολοκληρώνοντας, απηύθυνε κάλεσμα ενότητας προς τους συγκεντρωμένους: «Όλη μου η ελπίδα είναι σε εσάς. Θα τα καταφέρουμε. Όσοι πιστεύουν, όσοι έχουν δίκιο και όσοι αγωνίζονται, θα νικήσουν».

Βαρύ κατηγορητήριο

Η εισαγγελική έρευνα έχει ήδη οδηγήσει σε προκαταρκτικά ευρήματα τα οποία αποδίδουν στους υπόπτους σειρά σοβαρών αδικημάτων, συνδεόμενων τόσο με τη διαδικασία του κομματικού συνεδρίου όσο και με οικονομικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τον φάκελο της υπόθεσης, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν τα αδικήματα της «δωροδοκίας», της «παραβίασης του νόμου περί πολιτικών κομμάτων» και της «νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες». Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν το εύρος και τη φύση των συναλλαγών που σχετίζονται με την υπόθεση.

Κατασχέσεις και αποδεικτικά στοιχεία

Κατά τη διάρκεια των εφόδων, οι αρχές πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες σε κατοικίες και χώρους που φέρονται να συνδέονται με τους υπόπτους. Από τις επιχειρήσεις κατασχέθηκαν ψηφιακά δεδομένα, οργανωτικά έγγραφα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία θα αναλυθούν στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

Οι 13 συλληφθέντες υποβλήθηκαν σε ιατρικούς ελέγχους και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στην Ασφάλεια, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι ανακρίσεις και οι διαδικασίες λήψης καταθέσεων. Οι αρχές αναμένεται να αποφασίσουν τα επόμενα 24ωρα για τα επόμενα στάδια της έρευνας.