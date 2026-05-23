Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη επιστροφή των Iron Maiden στην Ελλάδα ολοκληρώνεται, καθώς απόψε, 23 Μαΐου 2026, το θρυλικό συγκρότημα ανεβαίνει στη σκηνή του ΟΑΚΑ στο πλαίσιο της περιοδείας «Run For Your Lives Tour». Τι πρέπει να έχετε κατά νου λόγω καιρού σχετικά την πρόσβασή σας στο ΟΑΚΑ και τι να γνωρίζουν οι κάτοχοι εισιτήριων ΑΜΕΑ και οι συνοδοί τους.

Συναυλία Iron Maiden: Τι ώρα ανοίγουν οι πύλες

Οι πύλες του σταδίου θα ανοίξουν στις 17:00, δίνοντας την ευκαιρία στους χιλιάδες fan να πάρουν εγκαίρως τις θέσεις τους. Οι Anthrax θα ανοίξουν τη συναυλία στις 19:00, ενώ οι Iron Maiden αναμένεται να ξεκινήσουν στις 20:40.

Λόγω των βροχοπτώσεων που αναμένονται, η διοργανώτρια εταιρεία καλεί το κοινό να προμηθευτεί αδιάβροχα, καθώς οι ομπρέλες δεν επιτρέπονται στον χώρο του σταδίου.

Επιπλέον, η είσοδος θα απαγορεύεται σε όσους φέρουν τσάντες ή σακίδια πλάτης με διαστάσεις μεγαλύτερες από το μέγεθος Α4, για λόγους ασφαλείας.

Η πώληση εισιτηρίων συνεχίζεται, αν και οι θέσεις για την αρένα έχουν ήδη εξαντληθεί, γεγονός που αποδεικνύει τη μεγάλη προσμονή για τη συναυλία των Iron Maiden.

View this post on Instagram A post shared by Iron Maiden (@ironmaiden)

Συναυλία Iron Maiden: Οδηγίες πρόσβασης στο ΟΑΚΑ – Πού παρκάρετε δωρεάν

Οι κάτοχοι εισιτηρίων για την αρένα μπορούν να εισέλθουν από όλες τις διαθέσιμες προσβάσεις του σταδίου, όπως τις εισόδους Κύμης, Ειρήνης, Αρτέμιδος, Ιασώ και Πεζογέφυρας, καθώς και από την Πύλη ΣΤ στη Λεωφόρο Σπύρου Λούη, ακολουθώντας την ειδική σήμανση προς τον χώρο ορθίων.

Για όσους διαθέτουν εισιτήρια καθήμενων, η προσέλευση πραγματοποιείται επίσης από τις ίδιες γενικές εισόδους και την Πύλη ΣΤ, με καθοδήγηση προς τρία συγκεκριμένα σημεία εισόδου:

Η Είσοδος Καθήμενων 1 εξυπηρετεί τις Θύρες 25, 26 (ΡΑ-ΡΒ), 28, 29, 30, 31 και 33.

Η Είσοδος Καθήμενων 2 εξυπηρετεί τις Θύρες 2, 3 και 5.

Η Είσοδος Καθήμενων 8 εξυπηρετεί τις Θύρες 6, 7, 8, 9 και 11.

Για όσους μετακινηθούν με αυτοκίνητο, διατίθεται δωρεάν χώρος στάθμευσης με πρόσβαση από τη Λεωφόρο Κύμης.

Συναυλία Iron Maiden: Ειδικές ρυθμίσεις για κατόχους εισιτηρίων ΑΜΕΑ

Για τους κατόχους εισιτηρίων ΑμεΑ και τους συνοδούς τους, έχει προβλεφθεί ειδικό voucher στάθμευσης μέσω της Πύλης Β, το οποίο θα αποσταλεί το επόμενο χρονικό διάστημα.

Όσοι επιλέξουν τη μετακίνηση μέσω ΜΜΜ και τον σταθμό «Ειρήνη», μπορούν να κατευθυνθούν στο καθορισμένο σημείο συνάντησης (Meeting Point) δίπλα στο Box Office, κοντά στην είσοδο 1-35, με προγραμματισμένες ώρες συγκέντρωσης στις 17:00, 18:00 και 19:00.