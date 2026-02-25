Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τους Iron Maiden έρχεται στους κινηματογράφους, καταγράφοντας την πεντηκονταετή πορεία του θρυλικού συγκροτήματος στη μουσική βιομηχανία. Το φιλμ θα αρχίσει να προβάλλεται παγκοσμίως τον Μάιο, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη ματιά στην καριέρα και την επιρροή των Iron Maiden.

Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Iron Maiden: Burning Ambition» σκηνοθετείται από τον Μάλκολμ Βένβιλ και περιλαμβάνει τα ίδια τα μέλη του συγκροτήματος, τον μάνατζερ Ροντ Σμόλγουντ, αλλά και διάσημους θαυμαστές όπως ο ηθοποιός Χαβιέ Μπαρδέμ, ο ντράμερ των Metallica Λαρς Ούρλιχ και ο αρχηγός των Public Enemy Chuck D.

Η κινηματογραφική πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 7 Μαΐου, με το κοινό να αναμένει ένα φιλμ που αναδεικνύει τη μακρόχρονη επιρροή των Iron Maiden στη διεθνή μουσική σκηνή.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «Με άνευ προηγουμένου πρόσβαση στα επίσημα αρχεία του συγκροτήματος, το Iron Maiden: Burning Ambition καταγράφει πέντε δεκαετίες ενός από τα πιο εμβληματικά ταξίδια στην ιστορία της μουσικής. Με συνεντεύξεις με το συγκρότημα και συνεισφορές από τους Χαβιέ Μπαρδέμ, Λαρς Ούρλιχ και Chuck D, αυτή η εντυπωσιακή ταινία προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα στο ασυμβίβαστο όραμά τους και την ακλόνητη σύνδεσή τους με τον παγκόσμιο στρατό των θαυμαστών τους».

Οι Iron Maiden σχηματίστηκαν στο Ανατολικό Λονδίνο το 1975 και κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ πέντε χρόνια αργότερα. Από τότε έχουν παρουσιάσει 17 στούντιο άλμπουμ, με πιο πρόσφατο το «Senjutsu» του 2021, και έχουν πραγματοποιήσει σχεδόν 2.500 ζωντανές εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο.