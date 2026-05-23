Ο Ντίνος Μαυροπάνος κέρδισε την αναγνώριση των φιλάθλων της Γουέστ Χαμ, καθώς ψηφίστηκε κορυφαίος παίκτης της ομάδας για τη σεζόν 2025/26.

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός αποτέλεσε έναν από τους πιο σταθερούς ποδοσφαιριστές των «σφυριών» σε μια απαιτητική χρονιά στην Premier League. Παρότι η ομάδα του Λονδίνου δίνει μάχη για την παραμονή της στην κατηγορία μέχρι και την τελευταία αγωνιστική, ο Μαυροπάνος ξεχώρισε με τις εμφανίσεις και τη συνέπειά του.

Μετά τον τραυματισμό που τον κράτησε πίσω στο πρώτο κομμάτι της χρονιάς, ο διεθνής στόπερ επέστρεψε δυναμικά μέσα στο 2026 και καθιερώθηκε βασικός, αγωνιζόμενος από την αρχή στα 17 από τα τελευταία 18 παιχνίδια πρωταθλήματος.

The 2025/26 Hammer of the Year: Dinos Mavropanos ⚒️ — West Ham United (@WestHam) May 23, 2026

Οι φίλοι της Γουέστ Χαμ εκτίμησαν όχι μόνο την αγωνιστική του παρουσία, αλλά και τη στάση του απέναντι στην ομάδα, επιβραβεύοντάς τον με το βραβείο του καλύτερου παίκτη της χρονιάς. Ο ίδιος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για τη διάκριση, τονίζοντας πως αποτελεί μεγάλη τιμή η στήριξη του κόσμου.

Την ίδια ώρα, η Γουέστ Χαμ συνεχίζει τη μάχη της για την αποφυγή του υποβιβασμού, με το τελευταίο παιχνίδι απέναντι στη Λιντς να κρίνει πολλά για το μέλλον της στην Premier League.