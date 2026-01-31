Η Τσέλσι σημείωσε νίκη με ανατροπή 3-2 επί της Γουέστ Χαμ.

Στο 90’+6′, ο Κουκουρέγια προσπάθησε να σταματήσει τον Τραορέ, ο οποίος στη συνέχεια έσπρωξε τον Κουκουρέγια στο έδαφος.

Το επεισόδιο αυτό προκάλεσε ένταση και σύρραξη μεταξύ των ποδοσφαιριστών στο τέλος του αγώνα.

Η Τσέλσι σημείωσε εντυπωσιακή νίκη με ανατροπή απέναντι στη Γουέστ Χαμ, ωστόσο τα τελευταία λεπτά του αγώνα σημαδεύτηκαν από ένταση και επεισόδια μεταξύ των παικτών.

Στο 90’+6’, με το σκορ στο 3-2 υπέρ των «Μπλε», ο Κουκουρέγια επιχείρησε να σταματήσει τον Τραορέ, ο οποίος τον έσπρωξε και τον έριξε στο έδαφος. Το περιστατικό αυτό προκάλεσε αναστάτωση στον αγωνιστικό χώρο.

Αμέσως μετά, ο Ζοάο Πέδρο κινήθηκε προς τον Τραορέ για να ζητήσει εξηγήσεις, σπρώχνοντάς τον, γεγονός που οδήγησε στην εμπλοκή και άλλων παικτών των δύο ομάδων.

Η κατάσταση ξέφυγε, καθώς οι ποδοσφαιριστές έγιναν ένα κουβάρι, ενώ σημειώθηκε έντονη λογομαχία ανάμεσα στον Μαυροπάνο και τον Πάλμερ, όταν ο Άγγλος επιτέθηκε στον Έλληνα αμυντικό που έλεγε κάτι στον εκ των πρωταγωνιστών των επεισοδίων να χαστουκίζει τον Άγγλο.

Μετά από λίγα λεπτά έντασης, τα πνεύματα ηρέμησαν και η αναμέτρηση συνεχίστηκε κανονικά μέχρι τη λήξη.

Afinal, o Royal Rumble é em Stamford Bridge 😅 Chelsea 🥊 West Ham#DAZNPremier pic.twitter.com/uFl40451Ke — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) January 31, 2026