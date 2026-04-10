Ο Ντίνος Μαυροπάνος κατάφερε και άνοιξε το σκορ στο ματς της Γουεστ Χαμ απέναντι στη Γουλβς. Πρόκειται για αναμέτρηση της 32ης αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ.

Σημαντικό παιχνίδι στο βυθό της βαθμολογίας, με τη Γουεστ Χαμ να βρίσκει το γκολ πριν από τη λήξη του ημιχρόνου. Ο Έλληνας στόπερ σκόραρε στο 42′ το 1-0 και έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του.

Θυμίζουμε πως βρήκε δίχτυα και στο προηγούμενο εντός έδρας ματς των “σφυριών” με αντίπαλο τη Μάντσεστερ Σίτι.

