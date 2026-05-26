Ρεκόρ θερμοκρασιών καταγράφηκε στο Λονδίνο, ενώ στη Γαλλία έχει σημάνει συναγερμός για καύσωνα, καθώς η Ευρώπη βιώνει αυτή την εβδομάδα ένα κύμα σπάνιας ζέστης για μήνα Μάιο. Το φαινόμενο αποδίδεται στην κλιματική αλλαγή, που καθιστά την ήπειρο θερμότερη σε σχέση με το παρελθόν.

Ο υδράργυρος έφτασε τους 34,8 βαθμούς Κελσίου στο Κιου Γκάρντεν, τον γνωστό βοτανικό κήπο στο νοτιοδυτικό Λονδίνο. Πρόκειται για τη θερμότερη ημέρα που έχει ποτέ καταγραφεί Μάιο, ξεπερνώντας κατά 2 βαθμούς Κελσίου το προηγούμενο ρεκόρ των 32,8 βαθμών του 1922 και του 1944, σύμφωνα με το Met Office.

«Μια τέτοια ζέστη θα ήταν ασυνήθιστη στο Ηνωμένο Βασίλειο εν μέσω του καλοκαιριού», τόνισε η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία. Ο μετεωρολόγος του Met Office, Γκρεγκ Ντιούχερστ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι οι θερμοκρασίες είναι «πολύ πάνω από το κανονικό για την εποχή», καθώς στο Λονδίνο θα έπρεπε να κυμαίνονται γύρω στους 17 ή 18 βαθμούς.

Το φαινόμενο αποδίδεται στη ροή θερμού αέρα από τη Βόρεια Αφρική, που παγιδεύεται κάτω από την υψηλή πίεση ενός ισχυρού αντικυκλώνα. Επιστήμονες επισημαίνουν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή εντείνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως καύσωνες, ξηρασίες και πλημμύρες.

Ανησυχία για τα ακραία φαινόμενα

«Παρατηρούμε όλο και περισσότερο ακραία φαινόμενα, όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και παγκοσμίως, με συνεχώς περισσότερα ρεκόρ να καταρρίπτονται», σημείωσε ο Ντιούχερστ, χαρακτηρίζοντας το φαινόμενο «καλή ένδειξη της κλιματικής αλλαγής στην πράξη».

Η 23χρονη Ιρλανδή Κλόι Ο’ Μπράιαν Καμίνσκι περιέγραψε την εμπειρία της στο πάρκο Σεντ Τζέιμς του Λονδίνου λέγοντας: «Νομίζαμε πως βρισκόμασταν στην Ισπανία». Η φοιτήτρια νοσηλευτικής πρόσθεσε πως «είναι ωραίο να έχουμε καλοκαιρία, όμως όταν σκεφτόμαστε την κλιματική αλλαγή, δεν είναι τόσο καλό».

Η 66χρονη Λίντι Μπραντ-Νταλόζ από την Αυστραλία, που ζει στο Λονδίνο εδώ και 12 χρόνια, ανέφερε πως δεν θυμάται παρόμοια ζέστη τον Μάιο. «Εύχομαι η νέα γενιά να το πάρει σοβαρά και να αλλάξει τις συνήθειές της. Όμως, όταν βλέπουμε τους ηγέτες ολόκληρου του κόσμου απολύτως αδιάφορους, αυτό είναι πραγματικά ανησυχητικό», είπε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι το 2025 το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε τη θερμότερη χρονιά στην ιστορία του.

Προειδοποιήσεις και μέτρα στη Γαλλία και την Ιταλία

Στη Γαλλία, οι κάτοικοι της Ρεν στη Βρετάνη αναζητούν σκιά υπό την απρόσμενη ζέστη. Η 74χρονη Ντανιέλ Ντιπόν δήλωσε: «Θα κλείσω τα παντζούρια, δεν θα βγω έξω το απόγευμα». Ο μετεωρολόγος της Météo-France, Φρανσουά Γκουράν, εξήγησε ότι το «επεισόδιο πρώιμης και αυξημένης ζέστης» αναμένεται να διαρκέσει έως το Σαββατοκύριακο.

Οκτώ διαμερίσματα στη δυτική Γαλλία τέθηκαν σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα, ενώ το υπουργείο Αθλητισμού κάλεσε τους πολίτες «σε μέγιστη επαγρύπνηση κατά την άθληση», μετά την καταγραφή ρεκόρ θερμοκρασιών, όπως στη Βρέστη με 29,8 βαθμούς Κελσίου.

Στην Ιταλία, στην περιοχή του Λάτιο που περιλαμβάνει τη Ρώμη, οι αρχές περιόρισαν τις εργασίες «με παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο» μεταξύ 12:30 μ.μ. και 4:00 μ.μ. Ο κανονισμός, που εφαρμόστηκε πέρυσι στις 30 Μαΐου, ισχύει έως τις 15 Σεπτεμβρίου.