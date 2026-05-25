Σοκ έχει προκαλέσει στη Λέσβο η είδηση του θανατηφόρου τροχαίου που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή της Παναγιούδας. Δύο νέοι, ηλικίας 16 και 18 ετών, έχασαν τη ζωή τους όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ οι αρχές ερευνούν τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία. Οι δύο φίλοι φέρεται να επέστρεφαν από την παραλία της Θερμής προς τη Μυτιλήνη τη στιγμή του συμβάντος.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο που δημοσιοποίησε η ΕΡΤ, τρία δίκυκλα κινούνται διαδοχικά στον δρόμο. Τα δύο πρώτα στρίβουν κανονικά ακολουθώντας την καμπή του οδοστρώματος, ενώ η τρίτη μηχανή δεν καταφέρνει να στρίψει, κινείται ευθεία και προσκρούει με σφοδρότητα στο κράσπεδο και στη συνέχεια σε κολώνα φωτισμού.

Η σύγκρουση ήταν τόσο ισχυρή που οι επιβαίνοντες υπέστησαν τραύματα τα οποία αποδείχθηκαν μοιραία. Το δίκυκλο, χωρίς τους αναβάτες του, σύρθηκε για αρκετά μέτρα στην άσφαλτο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική. Οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα.