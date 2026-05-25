Ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή της Παναγιούδας στη Λέσβο, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία. Δύο άτομα, ηλικίας 16 και 18 ετών, έχασαν τη ζωή τους μετά από σφοδρή σύγκρουση μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν τα δύο νεαρά άτομα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού.

Η σύγκρουση ήταν τόσο ισχυρή που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό και των δύο επιβαινόντων. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ η τραγωδία έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία της Παναγιούδας.