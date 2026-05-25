Βίντεο-ντοκουμέντο και νέες μαρτυρίες σχετικά με την υπόθεση της κακοποίησης του τρίχρονου κοριτσιού στην Κρήτη έρχεται στη δημοσιότητα, την ώρα που το παιδί δίνει μάχη για τη ζωή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Πιο συγκεκριμένα, την Πέμπτη (21/5), κάμερα σε μίνι μάρκετ κατέγραψε τη μητέρα λίγα λεπτά πριν μεταφέρει την τραυματισμένη κόρη της στο νοσοκομείο. «Ήμουνα εγώ στο μαγαζί και ήρθε και έψαχνε ταξί. Της έδωσα ένα νούμερο που υπήρχε έξω, εκεί στο μαγαζί και λέω πάρε ταξί. Δεν ξέρω αν έχει αναστάτωση και τέτοια πράγματα. Μένουνε σε κάποια θερμοκήπια. Η παιδική χαρά είναι πάρα πολύ μακριά στο χωριό μέσα. Αποκλείεται να πήγαιναν τα παιδιά της στην παιδική χαρά».

Μετά την επίσκεψή της στο κατάστημα, η γυναίκα φέρεται να κρύφτηκε σε ένα στενό, ενώ ο άνδρας περίμενε στον κεντρικό δρόμο για το ταξί που θα τους μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν την κακοποίηση του παιδιού και ενημέρωσαν αμέσως τις Αρχές.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της μητέρας και του φερόμενου ως πατέρα του παιδιού. Όπως διαπιστώθηκε, η γυναίκα είχε δηλώσει ψευδή στοιχεία και λάθος τόπο κατοικίας. Στην πραγματικότητα, η οικογένεια ζούσε με τα τέσσερα παιδιά της σε μια αποθήκη που είχε παραχωρήσει ο ιδιοκτήτης θερμοκηπίου.

«Εγώ φυσικά παραχώρησα εδώ μια αποθήκη. Εδώ ήταν μια αποθήκη ενός θερμοκηπίου για να μη βρέχονται έξω από τη βροχή. Κάτι κρεβάτια έχουν βάλει κάτι αυτά. Εδώ είναι αποθήκη θερμοκηπίου, δεν είναι σπίτι. Απλώς τους έβαλα μέσα για να μην μένουν έξω. Μου είπαν θα βρουν, θα βγάλουν λεφτά, θα βρουν ένα σπίτι να νοικιάσουν. Ήταν σε ένα πάρκο και με παρακάλεσε εκεί πέρα. Ήρθε εδώ πέρα, της έδωσα και το καρότσι γιατί είχαν ένα μωρό πέντε μηνών, τεσσάρων, παπούτσια και άλλο. Και άλλοι στην περιοχή τους δίνανε ρούχα, παπούτσια, φαγητά, διάφορα. Αυτοί πάνε και έρχονται γενικώς εδώ πέρα», ανέφερε ο ιδιοκτήτης.

Έρευνα για τους θανάτους δύο ακόμη παιδιών

Η υπόθεση παίρνει δραματική τροπή, καθώς οι Αρχές ερευνούν τους θανάτους δύο ακόμη βρεφών της ίδιας οικογένειας που είχαν σημειωθεί στο παρελθόν. Η μητέρα φέρεται να υποστήριξε ότι τα παιδιά της πέθαναν κατά τη διάρκεια του θηλασμού.

«Εδώ μέσα τα άφηνε η μάνα τους. Και μετά ερχόταν η μάνα τους κατά τις μία η ώρα το μεσημέρι και τα μάζευε. Κάθε μέρα ήταν μόνα τους γιατί η μαμά λέει ότι πήγαινε και δούλευε και έφευγε οκτώ, εννιά η ώρα και γύρναγε στη μία. Πρόσεχε ο μεγάλος το μικρό».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια εργαζόταν σε αγροτικές εργασίες κοντά στο θερμοκήπιο όπου διέμενε, προσπαθώντας να εξασφαλίσει τα απαραίτητα. Κάτοικοι της περιοχής γνώριζαν για τη δύσκολη κατάσταση και παρείχαν βοήθεια με τρόφιμα, ρούχα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

Υπενθυμίζεται ότι το κοριτσάκι μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων από τη μητέρα του, φέροντας κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αιμάτωμα στο κεφάλι και μώλωπες σε όλο το σώμα. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του και η άμεση μεταφορά στο ΠΑΓΝΗ.

Η αστυνομία έχει συλλάβει τόσο τη μητέρα όσο και τον φερόμενο ως πατέρα του παιδιού, ενώ η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον.