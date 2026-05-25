Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του 3χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ σε σταθερή αλλά ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, με τις αρχές να ερευνούν πλέον σε βάθος το οικογενειακό περιβάλλον και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί υπέστη σοβαρά τραύματα.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η λήψη δειγμάτων DNA από τα παιδιά και τους δύο φερόμενους ως γονείς, προκειμένου να διαπιστωθεί η πραγματική οικογενειακή σχέση και να ξεκαθαριστούν κρίσιμα ζητήματα που έχουν προκύψει κατά την προανάκριση. Τα αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων θεωρούνται καθοριστικά για την πορεία της υπόθεσης.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές προχωρούν στις διαδικασίες για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, ενώ οι δύο εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών.

Σε βάρος της μητέρας εξετάζεται επιπλέον η κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, καθώς φέρεται να έδωσε ψευδή στοιχεία κατά την άφιξή της στο νοσοκομείο με το παιδί, επιχειρώντας να αποκρύψει την πραγματική της ταυτότητα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προσπάθησε αργότερα να αποχωρήσει από το νοσοκομείο, ωστόσο οι γιατροί αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα της κατάστασης και κατάφεραν να την κρατήσουν στον χώρο έως την άφιξη της αστυνομίας.

Ιδιαίτερη σημασία είχε και η επιχείρηση εντοπισμού του φερόμενου ως πατέρα, πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος συνελήφθη ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να άφησαν σκόπιμα να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι είχαν αποδεχθεί τον ισχυρισμό του ότι είχε φύγει για την Αθήνα, ενώ στην πραγματικότητα παρακολουθούσαν διακριτικά σημεία στα οποία κινούνται ομοεθνείς του στα Χανιά. Όταν εμφανίστηκε σε προκαθορισμένο σημείο, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων.

Ο άνδρας ερευνάται παράλληλα και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, καθώς φέρεται να βρισκόταν παράνομα στη χώρα, ενώ οι αρχές εξετάζουν συνολικά τις συνθήκες διαμονής και μετακίνησής του το τελευταίο διάστημα.

Την ίδια στιγμή, καταρρίπτεται το αρχικό σενάριο περί τραυματισμού του παιδιού σε παιδική χαρά. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, όχι μόνο δεν προκύπτει σχετικό περιστατικό, αλλά στην περιοχή όπου φέρεται να συνέβη δεν υπάρχει καν παιδική χαρά. Επιπλέον, τα τραύματα του παιδιού παραπέμπουν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σε βαριά κακοποίηση και όχι σε ατύχημα.

Οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν καταθέσεις και νέα στοιχεία, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στους ισχυρισμούς της γυναίκας σχετικά με την ύπαρξη και άλλων παιδιών, καθώς αρκετά από όσα ανέφερε μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνονται από την έρευνα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και συγκλονισμό στην Κρήτη, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη μέχρι να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε και τραυματίστηκε το 3χρονο κορίτσι.