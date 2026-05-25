Το τελευταίο «αντίο» στη Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών, θα πουν συγγενείς και φίλοι.Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη (27/05) στις 12:00, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό.

Στη συνέχεια, η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου.

Η ανάρτηση της κόρης της Γωγώς Μαστροκώστα, Βικτώριας Δέλλα:

«Εκ μέρους της οικογένειας, η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Τετάρτη και ώρα 12:00, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της μανούλας μου, για όσους επιθυμούν να παραστούν. Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί να γίνει δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα. Θα υπάρχει κυτίο στην εκκλησία για οποιαδήποτε προσφορά».