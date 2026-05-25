Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει η είδηση για τον χαμό της Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια.

Ο χαμός της προκάλεσε κύμα συγκίνησης, με τον ποδοσφαιρικό κόσμο να στέκεται στο πλευρό του Τραϊανού Δέλλα και της οικογένειάς του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν και η δημόσια αποχαιρετιστήρια ανάρτηση του παλαίμαχου διεθνούς ποδοσφαιριστή, ο οποίος εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη για την απώλεια της συζύγου του, περιγράφοντάς την ως άνθρωπο που στάθηκε «φως» στη ζωή του.

Παράλληλα, ομάδες όπως ο ΟΦΗ, όπου ο Δέλλας είχε εργαστεί πρόσφατα ως προπονητής, εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους, δείχνοντας τη στήριξή τους στη δύσκολη προσωπική του στιγμή.

Αναλυτικά:

«Αγγελε μου, αγάπη μου, πετά ψηλά,πετά μακριά, πήγαινε στο φως, αυτό το φως που σε φώτιζε και εδώ κάτω, αυτό το φως που γέμιζε το χαμόγελο σου και φώτιζε την ζωή μας.

Αλλά όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει.

Να μας προσεχείς Άγγελε μου από εκεί ψηλά και περισσότερο την Βικτωρια μας!

Ευχαριστώ τον θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς, σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος. Αυτός σε έφερε στον δρόμο μου αυτός σε πέρνει πίσω.

Καλό ταξίδι αγάπη μου! Καλό ταξίδι Άγγελε μου!

Πετά ψηλά».