Λίγες ημέρες πριν από την κορύφωση της τουριστικής περιόδου, νοσοκομεία και κέντρα υγείας στα νησιά λειτουργούν οριακά, με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, κλειστές κλινικές και εργαζόμενους που συσσωρεύουν χιλιάδες οφειλόμενα ρεπό.

Σύμφωνα με τη μεγάλη καταγραφή της ΠΟΕΔΗΝ σε υγειονομικές μονάδες της Κρήτης, του Αιγαίου, των Κυκλάδων και του Ιονίου, σε πολλά νοσοκομεία λείπουν ακόμη και βασικές ιατρικές ειδικότητες. Στο νοσοκομείο της Κω δεν υπηρετεί κανένας παθολόγος, ενώ η παθολογική κλινική καλύπτεται από γιατρό με δελτίο παροχής υπηρεσιών και γενικούς γιατρούς. Στη Σάμο δεν υπάρχει παθολόγος, οφθαλμίατρος ή ΩΡΛ, ενώ η ΜΕΘ λειτουργεί με έναν μόνο εντατικολόγο-παθολόγο.

Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο της Κρήτης παραμένουν κλειστές 3 από τις 15 κλίνες ΜΕΘ λόγω έλλειψης προσωπικού, ενώ λειτουργούν μόλις 5 από τις 8 χειρουργικές αίθουσες. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στη Ρόδο, όπου λειτουργούν μόνο οι 2 από τις 7 χειρουργικές αίθουσες, ενώ ο μαγνητικός τομογράφος τελευταίας τεχνολογίας λειτουργεί μία φορά την εβδομάδα λόγω έλλειψης γιατρών. Αντίστοιχα, ο σύγχρονος ψηφιακός μαστογράφος δεν λειτουργεί εξ’ αιτίας των κενών.

Στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης το προσωπικό έχει μειωθεί κατά 20% μέσα σε τέσσερα χρόνια, με αποτέλεσμα να οφείλονται πάνω από 18.000 ημέρες άδειας και ρεπό στους εργαζόμενους. Στη Λευκάδα και στη Μυτιλήνη οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για εξαντλητικές βάρδιες και συνεχή λειτουργία με προσωπικό ασφαλείας.

Προβληματική είναι και η εικόνα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Στο Κέντρο Υγείας Μήλου υπηρετούν μόνο δύο νοσηλευτές και τρεις γενικοί γιατροί, χωρίς καμία άλλη ιατρική ειδικότητα. Στην Τήνο το Κέντρο Υγείας λειτουργεί χωρίς γενικό γιατρό και χωρίς καρδιολόγο, ενώ στην Ίο δεν υπάρχει ούτε ένας παιδίατρος.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, βασικός λόγος αδυναμίας στελέχωσης είναι οι χαμηλοί μισθοί, οι άγονες προκηρύξεις και το τεράστιο πρόβλημα στέγασης στα νησιά. Στην Κω και στη Σαντορίνη, ακόμη και όταν προκηρύσσονται θέσεις, οι ενδιαφερόμενοι δυσκολεύονται να βρουν κατοικία, με αποτέλεσμα πολλές προκηρύξεις να αποβαίνουν άγονες.

Εν τω μεταξύ, η Ομοσπονδία οργανώνει παγκρήτια κινητοποίηση στις 27 Μαΐου στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση στα νησιά δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με «μπαλώματα» και μετακινήσεις προσωπικού, ειδικά ενόψει ενός ακόμη καλοκαιριού με εκατομμύρια επισκέπτες.