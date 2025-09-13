Αρνητικές εντυπώσεις έχει προκαλέσει η είδηση ότι ο διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο Ιπποκράτειο ζητούσε φακελάκι από τους ασθενείς. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο συγκεκριμένος γιατρός ζητούσε χρήματα πριν ή μετά το χειρουργείο, με το ποσό να φτάνει μέχρι και τις 5.000 ευρώ, ώστε να εξασφαλίσει στους ασθενείς ταχύτερη και καλύτερη φροντίδα.

«Κανείς δεν μπορεί να επικροτήσει τη στρατηγική ενός συναδέλφου να εκβιάζει τους ασθενείς για να προσφέρει τις υπηρεσίες του», είπε στο MEGA ο καθηγητής Πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Υπενθυμίζεται ότι η δίκη του κατηγορούμενου γιατρού του ΕΣΥ, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία συγγενούς ασθενούς για φακελάκι και κατηγορείται για δωροληψία σε βαθμό πλημμελήματος, πήρε αναβολή για τις 22 Σεπτεμβρίου.

Γιαννάκος: «Το ΕΣΥ δεν φτιάχτηκε για να καλύπτει τη ματαιοδοξία ελάχιστων γιατρών»

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος καταδίκασε το περιστατικό και πρότεινε την αφαίρεση ασκήσεως επαγγέλματος σε όσους γιατρούς προβαίνουν σε τέτοιες πρακτικές.

«Το ΕΣΥ έχει φτιαχτεί για να προσφέρει δωρεάν υπηρεσία στους πολίτες με ισότιμη πρόσβαση. Δεν φτιάχτηκε για να καλύπτει τη ματαιοδοξία ελάχιστων γιατρών, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον πόνο, το άγχος, τις λίστες αναμονής των ασθενών προκειμένου να βγάλουν χρήματα», είπε.

Ακολούθως, ο ίδιος πρόσθεσε ότι «δεν θα έπρεπε μόνο να τίθενται σε αργία αυτοί οι ελάχιστοι γιατροί, θα έπρεπε ταυτόχρονα να αφαιρείται και η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Γιατί όταν βγαίνει σε αργία λαμβάνει το 50% του μισθού και μπορεί μετά άνετα να χειρουργεί στον ιδιωτικό τομέα και έπειτα από χρόνια να επιστρέφει στο σύστημα».

Όπως αποκαλύπτεται, ο κατηγορούμενος γιατρός του Ιπποκρατείου είχε καταδικαστεί πρωτόδικα στο παρελθόν για φακελάκι σε ποινή ενός έτους με αναστολή, ενώ εκκρεμεί η δίκη του σε δεύτερο βαθμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη των εφημερίδων «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ» Βασίλη Λαμπρόπουλου, πλέον οι Αρχές αναζητούν «βρώμικο» χρήμα, «ξεσκονίζοντας» τα περιουσιακά στοιχεία του καρδιοχειρουργού.