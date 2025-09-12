Δεν έχουν τέλος οι καταγγελίες για τον γιατρό του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών, που φέρεται να απαιτούσε «φακελάκι» για να χειρουργήσει.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο κατηγορούμενος γιατρός δεν έπαιρνε τα χρήματα στο γραφείο του, αλλά καλούσε τους ασθενείς ή συγγενείς τους σε δωμάτιο αποδυτηρίων των νοσηλευτών, για να παίρνει τα χρήματα που απαιτούσε, προκειμένου να χειρουργήσει.Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο γιατρός φέρεται λάμβανε χρήματα επί σειρά ετών, μέχρι να συλληφθεί το πρωί της Τρίτης με τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα στην τσέπη. «Εγώ του έδωσε 1.900 (ευρώ). Του έδωσα 1.000 πριν την εγχείρηση και 900 μετά. Εκείνη την ημέρα πήρε 3.000 (ευρώ) από μία άλλη. Μαζευόμασταν στο σαλόνι ξέρεις και λέγαμε… 5.000 (ευρώ) θα έδινε η άλλη» είπε στον ΑΝΤ1 σύζυγος ασθενούς.

«Τα ζητούσε ο κύριος… Μου είπε ότι “αν το έκανες σε ιδιωτικό, 10.000 (ευρώ) θα πλήρωνες”. Λέω “άκου να σου πω γιατρέ, γι’ αυτό ήρθα εδώ, γιατί έχω ακούσει τα καλύτερα για σας σαν επιστήμων, αλλά δεν είστε άνθρωπος”. Μετά το χειρουργείο με καλεί σε ένα δωματιάκι, εκεί τα έπαιρνε αυτός. Εγώ δεν έβαλα φακελάκια. Με καλεί σε ένα δωματιάκι που αλλάζαν οι νοσοκόμες και του δίνω τα 9 κατοστάρικα. Ο άνθρωπος δεν τιμούσε τον όρκο του Ιπποκράτη» συνέχισε η ίδια.

O γιατρός αρνείται τις κατηγορίες και φέρεται να υποστηρίζει, πως ουδέποτε απαίτησε χρήματα. Στο παρελθόν πάντως ο ίδιος γιατρός είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή, υπόθεση που εκκρεμεί στο Εφετείο.

Άμεσα κινούνται εις βάρος του οι πειθαρχικές διαδικασίες. Η δίκη του γιατρού στο Αυτόφωρο αναβλήθηκε για τις 22 Σεπτεμβρίου, καθώς ο ίδιος επικαλέστηκε πρόβλημα υγείας.