Σε αναβολή για τις 22 Σεπτεμβρίου οδηγήθηκε η δίκη του γιατρού από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία συγγενούς ασθενούς για φακελάκι και κατηγορείται για δωροληψία σε βαθμό πλημμελήματος.

Ο κατηγορούμενος δεν ήταν παρών σήμερα στο δικαστήριο. Όπως ενημέρωσε ο δικηγόρος του ο εντολέας του υπέστη κάκωση στη μέση του έπειτα από πτώση από καρέκλα και πρέπει να παραμείνει κλινήρης στο σπίτι του με μερική ακινησία.

Απούσα από τη δικαστική αίθουσα ήταν και η καταγγέλουσα με το δικηγόρο της να κάνει γνωστό ότι έπρεπε να βρίσκεται δίπλα στο χειουργημένο σύζυγό της.