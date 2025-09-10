Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τον γιατρό του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών που συνέλαβαν οι Αρχές «φακελάκι».

Οι καταγγελίες διαδέχονται η μία την άλλη για περιπτώσεις ασθενών που ο καρδιοχειρουργός ζητούσε «φακελάκι» ακόμη και πριν από 15 χρόνια, ωστόσο δεν έφθασαν ποτέ επίσημα στην Αστυνομία. Νέα καταγγέλλουσα μιλώντας στο STAR υποστήριξε, ότι «το θεωρούσε υποχρέωση, ότι “εγώ έκανα αυτά που έκανα, πρέπει κι εσύ να μου προσφέρεις το αντίτιμο του”. Το είχε σαν ταρίφα. Είχα βάλει σε ένα φάκελο 3.000, πήρα ένα χιλιάρικο του μπαμπά μου που είχε για ώρα ανάγκης και τα άλλα δύο μου τα έδωσε ο ξάδερφος μου», λέει αρχικά.

Η γυναίκα αυτή βρέθηκε το 2009 στην ανάγκη του γνωστού γιατρού, που πλέον είναι κατηγορούμενος. Ο πατέρας της χρειαζόταν να μπει επειγόντως στο χειρουργείο για αλλαγή της κεντρικής βαλβίδας της καρδιάς. Με θράσος ο γιατρός φαίνεται να έπαιζε με τον ανθρώπινο πόνο και την ανάγκη των συγγενών να βοηθήσουν τους δικούς τους. «Γυρίζει και μου λέει, “να ξέρεις ένα τέτοιο, είναι πάρα πολύ βαρύ το χειρουργείο και καταλαβαίνεις ότι έχουμε μεγάλη ομάδα. Δεν το κάνεις για μένα, το κάνεις για την ομάδα και να σώσουμε τον μπαμπά σου… Αυτό κοστίζει” μου λέει “είναι από τρία έως πέντε”».

«Κλαίω εγώ, “γιατρέ σας υπόσχομαι, ότι θα προσπαθήσω να τα βρω, αλλά είμαστε μία οικογένεια, που δεν έχουμε οικονομίες, κάτι στην άκρη”. “Ναι, ναι, σου λέω εγώ απλά, τι μπορεί να γίνει” μου είπε. Μόλις τελείωσε το χειρουργείο, ήρθε ο γιατρός να μας ενημερώσει όλη την οικογένεια και μου λέει “όλα πήγαν εντάξει, σε περιμένω στο γραφείο” μου λέει. “Μάλιστα γιατρέ” λέω, έτσι καταλαβαίνω, ότι πρέπει να πάω να του δώσω αυτό που μου ζήτησε» περιγράφει. Μάλιστα, ο πατέρας της δεν έλαβε καμία φροντίδα μετά το χειρουργείο, όπως λέει.

Μιλώντας στο STAR ο γιος της γυναίκας που η απόγνωση την οδήγησε στην πόρτα των «αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ. μετά το… γενναιόδωρο φακελάκι που της ζήτησε ο καρδιοχειρουργός, είπε: «Είχε ενημερώσει τη μητέρα μου, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει χρήματα λόγω της κατάστασης του». Ο γιατρός όμως άλλαξε στάση μετά το χειρουργείο που έκανε στον πατέρα του, καθώς όπως περιέγραψε: «Κατευθείαν μπήκε στο γραφείο με τη μητέρα μου και την αδελφή μου. Ζήτησε από την αδερφή μου να βγει έξω. Και της είπε (…) “Κανονικά παίρνω πέντε, αλλά για σένα θα πάρω τρία”. Η μάνα μου αρχικά αγχώθηκε, γιατί δεν ήξερε πώς να αντιδράσει στην αρχή και μετά κινήθηκε με την Αστυνομία».