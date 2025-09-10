Καταδικασμένος για «φακελάκι» στο παρελθόν είναι ο διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου.

Ο γιατρός, εις βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της δωροληψίας από την εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, οδηγείται σε δίκη την Παρασκευή, τη στιγμή που έρχονται στο φως νέα στοιχεία για το παρελθόν του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος γιατρός έχει καταδικαστεί πρωτόδικα στο παρελθόν για «φακελάκι» σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή και εκκρεμεί η δίκη του σε δεύτερο βαθμό.

Σε δίκη την Παρασκευή για «φακελάκι» – Το χρονικό της υπόθεσης

Σε αναστολή καθηκόντων βρίσκεται ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής του «Ιπποκράτειου» Νοσοκομείου της Αθήνας, που συνελήφθη την Τρίτη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, ενώ είχε προηγηθεί καταγγελία στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός που συνελήφθη φέρεται να ζητούσε φακελάκι ώστε να προσέξει ο ίδιος περισσότερο τους ασθενείς του, μετά το χειρουργείο τους. Τη διερεύνηση και τη σύλληψή του πραγματοποίησαν οι «Αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζήτησε από το νοσοκομείο τα στοιχεία του φακέλου που σχηματίστηκε για τον συλληφθέντα ιατρό και τόνισε ότι θα επιληφθεί του θέματος με πλήρη διαφάνεια.