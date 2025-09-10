H δίκη για τον γιατρό του Ιπποκράτειου, που πιάστηκε για φακελάκι, αναβλήθηκε για την Παρασκευή.

Ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα μέχρις ότου κριθεί από τη δικαιοσύνη για την πράξη που του αποδίδεται.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σε αναστολή καθηκόντων βρίσκεται ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής του «Ιπποκράτειου» Νοσοκομείου της Αθήνας, που συνελήφθη την Τρίτη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, ενώ είχε προηγηθεί καταγγελία στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός που συνελήφθη φέρεται να ζητούσε φακελάκι ώστε να προσέξει ο ίδιος περισσότερο τους ασθενείς του, μετά το χειρουργείο τους. Τη διερεύνηση και τη σύλληψή του πραγματοποίησαν οι «Αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζήτησε από το νοσοκομείο τα στοιχεία του φακέλου που σχηματίστηκε για τον συλληφθέντα ιατρό και τόνισε ότι θα επιληφθεί του θέματος με πλήρη διαφάνεια.