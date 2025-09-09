Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), αξιοποιώντας τις πειθαρχικές του αρμοδιότητες, ζητά επίσημα από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και τη διοίκηση του νοσοκομείου «Ιπποκράτειο» να του παραδοθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με τον φάκελο του γιατρού που συνελήφθη, καθώς υπάρχουν καταγγελίες ότι έλαβε «φακελάκι» από ασθενή.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο ΙΣΑ δηλώνει την απόλυτη στήριξή του στις αρμόδιες αρχές, οι οποίες ερευνούν τη συγκεκριμένη υπόθεση διαφθοράς στον χώρο της υγείας. Στόχος του συλλόγου είναι να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η νομιμότητα, ζητώντας να του γνωστοποιηθούν όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, ώστε να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του.

Διαφάνεια και Στήριξη στη Νόμιμη Διαδικασία

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαβεβαιώνει ότι θα χειριστεί την υπόθεση αυτή με ταχύτητα και αυστηρή διαφάνεια, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της αξιοπιστίας του ιατρικού επαγγέλματος και στη διαφύλαξη της νομιμότητας.

Όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γ. Πατούλης, «Δεν θα αφήσουμε ατιμώρητους επίορκους ιατρούς που προσβάλλουν το ιατρικό σώμα, το οποίο υπηρετεί με συνέπεια το σύστημα Υγείας και τον ασθενή. Η καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς στο χώρο της υγείας αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα, τόσο για την προστασία των ασθενών όσο και για την προάσπιση του κύρους των γιατρών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών».

Η προσπάθεια εξάλειψης τέτοιων φαινομένων αποτελεί βασικό πυλώνα για την διατήρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο εθνικό σύστημα υγείας και τη διασφάλιση του κύρους του ιατρικού λειτουργήματος.