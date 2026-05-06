Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης αποφάσισε την έκδοση ενός 29χρονου Έλληνα στην Κύπρο, όπου κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης.

Σε βάρος του είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις κυπριακές Αρχές, με κατηγορίες για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανήλικη. Ο 29χρονος συνελήφθη τον περασμένο Μάρτιο στην Ελλάδα, στο πλαίσιο εκτέλεσης του εντάλματος.

Όπως αναφέρεται στα διωκτικά έγγραφα, οι φερόμενες πράξεις τελέστηκαν τον Ιούλιο του 2022 στην Αγία Νάπα, με θύμα μία τότε 14χρονη. Οι κυπριακές Αρχές ζήτησαν την παράδοσή του ώστε να δικαστεί στη χώρα.

Εξετάζοντας το αίτημα, οι δικαστές του Συμβουλίου Εφετών έδωσαν το «πράσινο φως» για την έκδοσή του. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο εκζητούμενος δεν τοποθετήθηκε επί του κατηγορητηρίου.