Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν σήμερα θεαματική πτώση, καθώς η αγορά δείχνει αισιοδοξία για μια επικείμενη συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, ύστερα από τη «μεγάλη πρόοδο» που σημειώθηκε στις διαπραγματεύσεις.

Τη σχετική εξέλιξη επιβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με δηλώσεις του, ενώ και ο αμερικανικός ιστότοπος Axios μετέδωσε ανάλογες πληροφορίες.

Περίπου στις 13:40 ώρα Ελλάδας, το βαρέλι του Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Ιουλίου, υποχωρούσε κατά 9,31%, στα 99,64 δολάρια, σηματοδοτώντας την πρώτη σημαντική κάμψη των τελευταίων ημερών.

Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό WTI, παράδοσης Ιουνίου, σημείωσε πτώση 10,70%, διαμορφούμενο στα 91,33 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν πιθανή αύξηση της προσφοράς στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.