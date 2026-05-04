Το Bitcoin σκαρφάλωσε πάνω από τα 80.000 δολάρια για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από τρεις μήνες, αγγίζοντας τα 80.594 δολάρια τη Δευτέρα. Η άνοδος ήρθε καθώς οι ασιατικές αγορές μετοχών κατέγραψαν ισχυρές επιδόσεις, ενισχύοντας το θετικό επενδυτικό κλίμα.

Η ενίσχυση της αγοράς συνδέεται με τα καλύτερα του αναμενομένου αποτελέσματα των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών την προηγούμενη εβδομάδα, τα οποία αύξησαν την όρεξη των επενδυτών για ρίσκο. Ο δείκτης MSCI Ασιατικών Μετοχών πλησίασε το ιστορικό του υψηλό του Φεβρουαρίου, λίγο πριν την κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ιράν.

Αναθέρμανση της θεσμικής ζήτησης

Το Bitcoin, που είχε αγγίξει ιστορικό υψηλό λίγο πάνω από τα 126.000 δολάρια τον Οκτώβριο του 2025, είχε στη συνέχεια υποχωρήσει σε περίπου 60.000 δολάρια τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα έχει ανακτήσει σημαντικό μέρος της αξίας του, κυρίως χάρη στην αυξανόμενη θεσμική ζήτηση.

Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, τα αμοιβαία κεφάλαια Bitcoin στις ΗΠΑ κατέγραψαν καθαρές εισροές ύψους 630 εκατομμυρίων δολαρίων την Παρασκευή, επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών.

Ο Sean McNulty, επικεφαλής συναλλαγών παραγώγων για την περιοχή Ασίας–Ειρηνικού στη FalconX, ανέφερε ότι η δραστηριότητα των θεσμικών επενδυτών στα παράγωγα δείχνει ισχυρή πεποίθηση πως το Bitcoin θα μπορούσε να φτάσει τα 85.000 δολάρια έως τα μέσα Μαΐου. Η ενίσχυση της θεσμικής συμμετοχής ενδυναμώνει την αισιοδοξία στην αγορά κρυπτονομισμάτων.

Θετικό κλίμα και προσδοκίες

Παράλληλα, η πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας στις ΗΠΑ για σημαντική ρύθμιση των stablecoins έχει συμβάλει στην καλή ψυχολογία των επενδυτών. Ο Richard Galvin, εκτελεστικός πρόεδρος της επενδυτικής εταιρείας DACM, σημείωσε ότι, αν και είναι ακόμη νωρίς, η υπέρβαση του ψυχολογικού ορίου των 80.000 δολαρίων έχει δώσει νέα ώθηση στους traders.

Η Caroline Mauron, συνιδρύτρια της Orbit Markets, υπογράμμισε ότι μια σταθερή υπέρβαση του επιπέδου αυτού θα μπορούσε να προσφέρει περαιτέρω θετική δυναμική σε ολόκληρη την κατηγορία των κρυπτονομισμάτων.