Η ανακοίνωση της εκεχειρίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν απελευθέρωσε τις ανοδικές δυνάμεις της αγοράς των κρυπτονομισμάτων, με το Bitcoin να καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο 4,8% μέσα σε μόλις ένα εικοσιτετράωρο. Η γεωπολιτική αποκλιμάκωση αποδείχθηκε ο καθοριστικός παράγοντας που χρειαζόταν το ψηφιακό νόμισμα για να διασπάσει την παρατεταμένη στασιμότητα του πρώτου τριμήνου του 2026.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών, η σκιά των στρατιωτικών επιχειρήσεων και το μερικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ είχαν εγκλωβίσει την τιμή του Bitcoin κάτω από τα 70.000 δολάρια. Η ανακοίνωση εκεχειρίας αποτέλεσε τον καταλύτη που περίμεναν οι αγορές.

Όταν ο Πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε διεβδομαδιαία παύση των βομβαρδισμών και το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν επιβεβαίωσε την αποδοχή της εκεχειρίας, η εικόνα άλλαξε άμεσα.

Μετά την ανακοίνωση, το Bitcoin ενισχύθηκε κατά 2,6% μέσα σε μία ώρα, ξεπερνώντας τα 72.000 δολάρια για πρώτη φορά από τις 18 Μαρτίου. Πρόκειται για μια τυπική «ανακούφιση» των αγορών, όπως συμβαίνει συχνά όταν αίρονται προσωρινά γεωπολιτικές πιέσεις.