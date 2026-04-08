Ο Βρετανός επιχειρηματίας του Bitcoin Άνταμ Μπακ δήλωσε στο BBC ότι δεν είναι ο μυστηριώδης δημιουργός του ψηφιακού νομίσματος, μετά από δημοσίευμα των New York Times που τον κατονόμαζε ως τον εφευρέτη του.

Ο Μπακ, ένας από τους πλέον γνωστούς προγραμματιστές του Bitcoin, χαρακτήρισε την έρευνα της εφημερίδας ως περίπτωση «επιβεβαιωτικής προκατάληψης» και υπογράμμισε ότι δεν είναι το πρόσωπο που είναι γνωστό με το ψευδώνυμο Σατόσι Νακαμότο.

Η πραγματική ταυτότητα του Σατόσι παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια του διαδικτύου. Ο Μπακ έχει κατηγορηθεί πολλές φορές στο παρελθόν ότι είναι ο δημιουργός του Bitcoin.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μπακ ανέφερε: «Δεν είμαι ο Σατόσι, αλλά από νωρίς επικεντρώθηκα στις θετικές κοινωνικές επιπτώσεις της κρυπτογραφίας, της διαδικτυακής ιδιωτικότητας και του ηλεκτρονικού χρήματος».

Η έρευνα των New York Times και η απάντηση του Μπακ

Στο εκτενές άρθρο του δημοσιογράφου Τζον Καρερού στους New York Times, τα email και οι διαδικτυακές αναρτήσεις του Μπακ συγκρίνονται με εκείνες του Σατόσι, παρουσιάζοντας εντυπωσιακές ομοιότητες.

Η ανάλυση της διαδικτυακής του δραστηριότητας δείχνει επίσης ότι ο χρόνος απουσίας του συμπίπτει με την εξαφάνιση του Σατόσι, λίγο μετά τη δημοσίευση του αρχικού white paper του Bitcoin.

Σε νέα ανάρτηση του στην X, ο Μπακ απάντησε στον ισχυρισμό ότι έλειπε από τα φόρουμ του Bitcoin την περίοδο που ο Σατόσι ήταν πιο ενεργός, λέγοντας πως στην πραγματικότητα «ήταν πολύ δραστήριος στις συζητήσεις εκείνη την εποχή».

Πρόσθεσε ότι τα υπόλοιπα στοιχεία των New York Times αποτελούν «συνδυασμό συμπτώσεων και κοινών εκφράσεων μεταξύ ανθρώπων με παρόμοια εμπειρία και ενδιαφέροντα».

Το μυστήριο του Σατόσι και η περιουσία του

Η γοητεία γύρω από τον Σατόσι δεν οφείλεται μόνο στο ποιος είναι, αλλά και στην τεράστια περιουσία που φέρεται να διαθέτει. Αν εξακολουθεί να έχει πρόσβαση στο πορτοφόλι του που εξόρυξε τα πρώτα Bitcoin, η αξία του υπολογίζεται σήμερα σε περίπου 70 δισ. δολάρια.

Το απόθεμά του, που υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο Bitcoin, αντιστοιχεί στο 5% της συνολικής προσφοράς του νομίσματος, καθώς ο δημιουργός είχε αποφασίσει ότι θα υπάρξουν μόνο 21 εκατομμύρια νομίσματα.

Με χιουμοριστικό τόνο, ο Μπακ σχολίασε στην X: «Χτυπάω το κεφάλι μου που δεν έκανα εξόρυξη με μανία το 2009».

Ποιοι άλλοι έχουν κατηγορηθεί ως δημιουργοί του Bitcoin

Δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος «αποκαλύπτεται» ως ο Σατόσι Νακαμότο. Το 2024, ένα ντοκιμαντέρ του HBO ανέφερε τον Καναδό ειδικό στα κρυπτονομίσματα Πίτερ Τοντ, ο οποίος απάντησε ότι η θεωρία ήταν «παράλογη» και παρουσίασε αποδείξεις που την αποδυνάμωσαν.

Την ίδια χρονιά, στο Λονδίνο, ο Βρετανός Στίβεν Μόλαχ πραγματοποίησε συνέντευξη Τύπου ισχυριζόμενος πως είναι ο Σατόσι, χωρίς ωστόσο να πείσει κανέναν.

Το 2014, το περιοδικό Newsweek είχε ταυτοποιήσει τον Ντόριαν Νακαμότο, έναν Ιαπωνοαμερικανό από την Καλιφόρνια, ως τον εφευρέτη του Bitcoin, κάτι που εκείνος αρνήθηκε κατηγορηματικά.

Έναν χρόνο αργότερα, έρευνες των Wired και Gizmodo έστρεψαν τα βλέμματα στον Αυστραλό επιστήμονα υπολογιστών Κρεγκ Ράιτ, ο οποίος στη συνέχεια δήλωσε δημοσίως –και στο BBC– ότι ήταν ο Σατόσι, παρουσιάζοντας υποτιθέμενα αποδεικτικά στοιχεία.

Η κοινότητα των χρηστών του Bitcoin απέρριψε τους ισχυρισμούς του και, μετά από χρόνια αντιπαραθέσεων, δικαστής του Ανώτερου Δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου αποφάνθηκε ότι δεν ήταν ο Σατόσι.

Η σημασία της ανωνυμίας για το Bitcoin

Ο Μπακ υπήρξε μάρτυρας στις ακροάσεις που αφορούσαν την υπόθεση Ράιτ, καταθέτοντας εναντίον των ισχυρισμών του. Για πολλούς υποστηρικτές του Bitcoin, η ανωνυμία του Σατόσι θεωρείται βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας και της δύναμης του αποκεντρωμένου νομίσματος.

Όπως έγραψε ο ίδιος στην X: «Δεν ξέρω ποιος είναι ο Σατόσι και πιστεύω ότι αυτό είναι καλό για το Bitcoin».