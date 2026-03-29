Το Bitcoin ξεπέρασε εκ νέου το όριο των 67.000 δολαρίων το πρωί της Κυριακής, καθώς οι αγορές κρυπτονομισμάτων επέδειξαν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα ύστερα από μία από τις πιο ταραχώδεις εβδομάδες του 2026. Η ανάκαμψη σημειώθηκε μετά τη μεγαλύτερη τριμηνιαία λήξη δικαιωμάτων προαίρεσης της χρονιάς, την πέμπτη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση του S&P 500 και την ένταση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας λόγω της σύγκρουσης στο Ιράν. Παράλληλα, ο Δείκτης Φόβου και Απληστίας Κρυπτονομισμάτων παραμένει σταθερά στην περιοχή του «Ακραίου Φόβου».

Η εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 27 Μαρτίου χαρακτηρίστηκε από σημαντικές απώλειες σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 1,7%, κλείνοντας στις 6.368,85 μονάδες — την πέμπτη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση του και τη μεγαλύτερη από το 2022, σύμφωνα με το Associated Press. Ο Dow Jones έχασε 793 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχώρησε κατά 2,1%, με τους δύο δείκτες να βρίσκονται πλέον πάνω από 10% χαμηλότερα από τα υψηλά του Ιανουαρίου.

Η συνεχιζόμενη σύγκρουση με το Ιράν και οι επιπτώσεις της στις τιμές ενέργειας αποτέλεσαν βασικό παράγοντα πίεσης. Ο Πρόεδρος Trump παρέτεινε την προθεσμία για πιθανά πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν έως τις 6 Απριλίου, συνδέοντάς τη με το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ. Ωστόσο, οι μάχες συνεχίστηκαν και το Ιράν δεν έδειξε σημάδια υποχώρησης. Όπως δήλωσε ο στρατηγικός αναλυτής της Wells Fargo Doug Beath, «μέχρι το τέλος της εβδομάδας, η όρεξη για ρίσκο δεν μπορούσε να αντέξει την αβεβαιότητα του πολέμου».

Την ίδια στιγμή, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ διατήρησε τα επιτόκια στο 3,50%–3,75% στη συνεδρίαση της 18ης Μαρτίου. Το dot plot δείχνει μόλις μία πιθανή μείωση 25 μονάδων βάσης για το υπόλοιπο του 2026, ενώ ο οικονομολόγος της J.P. Morgan Michael Feroli προβλέπει μηδενικές μειώσεις φέτος και πιθανή αύξηση το 2027.

Η τριμηνιαία λήξη δικαιωμάτων προαίρεσης της Παρασκευής στο Deribit — η μεγαλύτερη του Α’ τριμήνου, με συνολική αξία περίπου 14 δισ. δολαρίων — οδήγησε το Bitcoin σε προσωρινό χαμηλό στα 65.720 δολάρια, πριν ανακάμψει το Σαββατοκύριακο. Μέχρι το πρωί της Κυριακής, το BTC είχε επιστρέψει στα 67.000 δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της OKX που επικαλείται το PANews.

Ο Δείκτης Φόβου και Απληστίας παραμένει χαμηλός, μεταξύ 10 και 14, υποδηλώνοντας «Έντονο Φόβο». Παρόλα αυτά, οι θεσμικές ροές δείχνουν διαφορετική εικόνα: τα αμερικανικά spot ETF Bitcoin κατέγραψαν καθαρές εισροές 18,7 δισ. δολαρίων στο πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ οι συνολικές εισροές όλων των σχετικών προϊόντων ξεπέρασαν τα 65 δισ. δολάρια. Μόνο το iShares Bitcoin Trust διαθέτει έκθεση άνω των 80 δισ. δολαρίων σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Σύμφωνα με το Coinglass, short θέσεις ύψους 1,8 δισ. δολαρίων κινδυνεύουν με εκκαθάριση αν το Bitcoin διατηρηθεί πάνω από τα 69.385 δολάρια, ενώ long θέσεις 1,57 δισ. δολαρίων απειλούνται κάτω από τα 62.968. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί έναν «γκρεμό εκκαθάρισης» που μπορεί να επιταχύνει την κίνηση της αγοράς προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Με το τέλος του πρώτου τριμήνου και την προθεσμία της κυβέρνησης Trump για το Ιράν να πλησιάζει, οι αγορές εισέρχονται σε μια κρίσιμη εβδομάδα που θα μπορούσε να καθορίσει την πορεία τόσο των μετοχών όσο και των κρυπτονομισμάτων. Η Bernstein διατήρησε τον στόχο της για το Bitcoin στα 150.000 δολάρια για το 2026, σημειώνοντας ότι το κρυπτονόμισμα «πιθανότατα έχει φτάσει στον πάτο».

Ωστόσο, τα ιστορικά δεδομένα προσφέρουν μόνο συγκρατημένη αισιοδοξία. Από το 2022, η ανθεκτικότητα των αγορών κρυπτονομισμάτων σε περιόδους ακραίου φόβου έχει προηγηθεί ανάκαμψης στις πέντε από τις επτά περιπτώσεις, σύμφωνα με ανάλυση της MEXC. Αν θα επαναληφθεί το ίδιο μοτίβο αυτή τη φορά, θα εξαρτηθεί λιγότερο από τα γραφήματα και περισσότερο από το αν θα επικρατήσει η διπλωματία ή η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.