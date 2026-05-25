Σημαντική πτώση στις τιμές του πετρελαίου καταγράφεται στις διεθνείς αγορές, διευρύνοντας τις απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τις προσδοκίες ότι ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αν και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να μετριάσει τις ελπίδες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σημειώνουν πτώση άνω του 5,5%, υποχωρώντας κάτω από τα 98 δολάρια το βαρέλι στις συναλλαγές της Δευτέρας (25.5.2026). Οι επενδυτές θεωρούν πλέον πιθανό το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ως μέρος μιας επικείμενης συμφωνίας, που θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Οι ίδιες προσδοκίες επηρέασαν και τις τιμές του αμερικανικού αργού WTI, οι οποίες κινούνται προς τα 91 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση έως και 6% στις συναλλαγές της Δευτέρας.

Παρά τις δηλώσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσινγκτον θα διατηρήσει τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ μέχρι να υπάρξει επίσημη συμφωνία – τονίζοντας ότι δεν θα «βιαστεί» – οι αγορές εκτιμούν πως ένα πλήρες άνοιγμα της στρατηγικής αυτής πλωτής οδού θα ανακούφιζε τις μεγάλες ασιατικές οικονομίες και θα ασκούσε περαιτέρω καθοδική πίεση στις τιμές του πετρελαίου.

Η σύγκρουση στο Ιράν και ο διπλός αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ έχουν ήδη προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, αναγκάζοντας παραγωγούς της Μέσης Ανατολής να περιορίσουν την παραγωγή αργού κατά αρκετά εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.