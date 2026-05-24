Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι έχει δώσει εντολή στους διπλωματικούς του εκπροσώπους να μην επισπεύσουν τις διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία με το Ιράν, υπογραμμίζοντας πως «ο χρόνος είναι με το μέρος μας». Η τοποθέτηση αυτή ήρθε λιγότερο από ένα 24ωρο μετά την ανακοίνωσή του ότι μια συμφωνία με την Τεχεράνη έχει σε μεγάλο βαθμό ήδη διαμορφωθεί.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ τόνισε ότι:«ο αποκλεισμός (σ.σ. ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν) θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί η συμφωνία». Πρόσθεσε ακόμη πως «και οι δύο πλευρές πρέπει να πάρουν τον χρόνο τους και να το κάνουν σωστά».

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατέληξε με την επισήμανση ότι «δεν πρέπει να γίνουν λάθη», εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι «η σχέση μας με το Ιράν γίνεται πολύ πιο επαγγελματική και παραγωγική».

Ολόκληρη η ανάρτηση Τραμπ:

«Μία από τις χειρότερες συμφωνίες που έχει κάνει ποτέ η χώρα μας ήταν η Πυρηνική Συμφωνία με το Ιράν, την οποία υπέγραψε ο Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα και οι κατάφωροι ερασιτέχνες της κυβέρνησης Ομπάμα. Ήταν ένας άμεσος δρόμος για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από το Ιράν. Δεν ισχύει το ίδιο με τη συναλλαγή που διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή με το Ιράν η κυβέρνηση Τραμπ – ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ, στην πραγματικότητα!

Οι διαπραγματεύσεις προχωρούν με τάξη και εποικοδομητικό τρόπο και έχω ενημερώσει τους εκπροσώπους μου να μην βιαστούν να καταλήξουν σε συμφωνία, εφόσον ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί, να επικυρωθεί και να υπογραφεί συμφωνία. Και οι δύο πλευρές πρέπει να αφιερώσουν χρόνο και να το κάνουν σωστά. Δεν μπορούν να γίνουν λάθη! Η σχέση μας με το Ιράν γίνεται πολύ πιο επαγγελματική και παραγωγική.

Πρέπει, ωστόσο, να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να αναπτύξουν ή να προμηθευτούν πυρηνικά όπλα ή βόμβες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, μέχρι στιγμής, όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής για την υποστήριξη και τη συνεργασία τους, η οποία θα ενισχυθεί περαιτέρω με την ένταξή τους στα Έθνη των ιστορικών Συμφωνιών του Αβραάμ και, ποιος ξέρει, ίσως και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να θέλει να ενταχθεί! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα.» Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ

Από την πλευρά του, ο Μοχσέν Ρεζάι, στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε την Κυριακή πως η διαχείριση των Στενών του Ορμούζ αποτελεί «νόμιμο δικαίωμα» της Τεχεράνης, προκειμένου να εγγυηθεί την εθνική ασφάλεια. «Η διαχείριση από το Ιράν των Στενών του Ορμούζ τερματίζει 50 χρόνια ανασφάλειας στον Περσικό Κόλπο», ανέφερε ο Ρεζάι, σύμφωνα με ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων.

