Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν πως κάθε τελική συμφωνία με το Ιράν πρέπει να εξαλείψει πλήρως την πυρηνική απειλή που, όπως υποστήριξε, θέτει η Τεχεράνη.

Σε ανάρτηση στο Telegram, ο Νετανιάχου τόνισε ότι αυτό προϋποθέτει τη διάλυση των ιρανικών εγκαταστάσεων εμπλουτισμού ουρανίου και την απομάκρυνση του ήδη εμπλουτισμένου ουρανίου από το ιρανικό έδαφος.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ πρόσθεσε ακόμη ότι ο Τραμπ επανέλαβε το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται απέναντι σε κάθε απειλή, «σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου:

«Χθες το βράδυ μίλησα με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τις επικείμενες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη τελικής συμφωνίας σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Εξέφρασα τη βαθιά μου εκτίμηση στον Πρόεδρο Τραμπ για την αταλάντευτη δέσμευσή του στην ασφάλεια του Ισραήλ, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων «Roaring Lion» και «Epic Fury», όταν αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις πολεμούσαν πλάι-πλάι ενάντια στην ιρανική απειλή.

I spoke last night with President @realDonaldTrump about the memorandum of understanding to reopen the Straits of Hormuz and the upcoming negotiations toward a final agreement on Iran’s nuclear program. I expressed my deep appreciation to President Trump for his unwavering… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) May 24, 2026

Ο Πρόεδρος Τραμπ και εγώ συμφωνήσαμε ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία με το Ιράν πρέπει να εξαλείψει τον πυρηνικό κίνδυνο. Αυτό σημαίνει την αποξήλωση των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν και την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού από το έδαφός του.

Ο Πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε επίσης το δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί ενάντια σε απειλές σε κάθε μέτωπο, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Η συνεργασία μεταξύ μας και των δύο χωρών μας έχει αποδειχθεί στο πεδίο της μάχης και δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη.

Η πολιτική μου, όπως και του Προέδρου Τραμπ, παραμένει αμετάβλητη: το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».