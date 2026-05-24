Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προκάλεσε αντιδράσεις με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, δημοσιεύοντας μια εικόνα που δημιουργήθηκε με Τεχνητή Νοημοσύνη και απεικονίζει αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη να βομβαρδίζουν πλοία με ιρανικές σημαίες, πιθανότατα στα Στενά του Ορμούζ.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από τη λέξη «Adios» και ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν εμφανίζονται να βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μνημονίου συνεννόησης.

Το υπό συζήτηση Μνημόνιο Κατανόησης

Σύμφωνα με το Axios, το υπό διαπραγμάτευση Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει ότι η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ θα τερματιστεί, με το Ισραήλ να διατηρεί τη δυνατότητα να επιτεθεί στη Χεζμπολάχ εάν η τρομοκρατική οργάνωση υποκινήσει ή πραγματοποιήσει επιθέσεις. Μια ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει να παραδώσει το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού βάσει της προκαταρκτικής συμφωνίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει δημόσια δήλωση από τον Νετανιάχου, παρά τις αυξανόμενες αναφορές για επικείμενη συμφωνία.

