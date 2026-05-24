Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σε τηλεφωνική επικοινωνία το Σάββατο το βράδυ ότι η τελική συμφωνία με το Ιράν θα διαλύσει πλήρως το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, σύμφωνα με ανακοίνωση ανώτερου Ισραηλινού αξιωματούχου.

Ο Τραμπ «διευκρίνισε ότι θα παραμείνει σταθερός στις διαπραγματεύσεις σχετικά με το μακροχρόνιο αίτημά του για διάλυση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και απομάκρυνση όλου του εμπλουτισμένου ουρανίου από το ιρανικό έδαφος, και ότι δεν θα υπογράψει τελική συμφωνία χωρίς να πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις», αναφέρει ο αξιωματούχος.

Η Ουάσιγκτον ενημερώνει την Ιερουσαλήμ για τις διαπραγματεύσεις «για ένα μνημόνιο συνεννόησης για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την έναρξη διαπραγματεύσεων προς μια τελική συμφωνία για τα σημεία που παραμένουν σε διαμάχη». Ο Νετανιάχου, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ευχαρίστησε τον Τραμπ για την «εξαιρετική δέσμευσή του στην ασφάλεια του Ισραήλ».

Το Σάββατο, η εφημερίδα New York Times ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποκλείσει σχεδόν πλήρως το Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις. Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου είπε στον Τραμπ ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει την ελευθερία δράσης του έναντι «όλων των απειλών σε όλους τους τομείς», σύμφωνα με τον Ισραηλινό αξιωματούχο.

«Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει την ελευθερία δράσης του έναντι απειλών σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε την υποστήριξή του σε αυτήν την αρχή», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Το υπό συζήτηση Μνημόνιο Κατανόησης

Σύμφωνα με το Axios, το υπό διαπραγμάτευση Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει ότι η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ θα τερματιστεί, με το Ισραήλ να διατηρεί τη δυνατότητα να επιτεθεί στη Χεζμπολάχ εάν η τρομοκρατική οργάνωση υποκινήσει ή πραγματοποιήσει επιθέσεις.

Μια ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει να παραδώσει το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού βάσει της προκαταρκτικής συμφωνίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει δημόσια δήλωση από τον Νετανιάχου, παρά τις αυξανόμενες αναφορές για επικείμενη συμφωνία.

Ανησυχία στο Ισραήλ για τον αποκλεισμό από τις συνομιλίες

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας αναγνωρίζουν ότι το Ισραήλ έχει «παραγκωνιστεί πλήρως» από την κυβέρνηση Τραμπ, καθώς οι ηγέτες του συμμετέχουν ελάχιστα στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

«Ελλείψει πληροφοριών από τους στενότερους συμμάχους τους, οι Ισραηλινοί έπρεπε να μάθουν ό,τι μπορούν για τις επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης μέσω δεσμών με περιφερειακούς ηγέτες και διπλωμάτες», ανέφερε η εφημερίδα Yedioth Ahronoth το Σάββατο το πρωί.

Ρούμπιο για Ιράν: Πολύ κοντά σε ανακοινώσεις εντός της μέρας – Διαψεύδει συμφωνία για το ουράνιο η Τεχεράνη

Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι είναι πιθανή μια ανακοίνωση αργότερα σήμερα (24/5) αναφορικά με μια συμφωνία με το Ιράν. «Πιστεύω ότι είναι πιθανόν, τις επόμενες ώρες, ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχί.

Marco Rubio on possible Iran deal: Some progress has been made. Significant progress, although not final progress. I don’t want to uh downplay that, but I also want to caveat it by saying we still have some work to do. Perhaps over the next few hours the world will get some… pic.twitter.com/3qXmssWXab — Clash Report (@clashreport) May 24, 2026

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, δήλωσε το Σάββατο ότι «κατά τη διάρκεια της εβδομάδας καταγράφηκε πρόοδος προς τη μείωση των διαφορών, ωστόσο παραμένουν ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν μέσω των μεσολαβητών».

Επίσης, ο επικεφαλής της διπλωματικής αντιπροσωπείας του Ιράν Μοχάμεντ Μπακέρ Καλιμπάφ, δήλωσε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις αποκατέστησαν τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, προειδοποιώντας πως, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέλθουν στον πόλεμο, οι συνέπειες θα είναι «ισχυρότερες και πιο οδυνηρές» σε σχέση με την έναρξη του πολέμου.

«Η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει να παραδώσει το απόθεμά της σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο»

Υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει να παραδώσει το απόθεμά της σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο.

Η πηγή δήλωσε ότι το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν δεν εντάσσεται στην προκαταρκτική συμφωνία με τις ΗΠΑ.

«Το πυρηνικό ζήτημα θα συζητηθεί στις διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία και ως εκ τούτου δεν αποτελεί τμήμα της τρέχουσας συμφωνίας. Δεν έχει υπάρξει συμφωνία για να μεταφερθεί εκτός χώρας το απόθεμα του Ιράν σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο», δήλωσε η πηγή.

Tην ίδια ώρα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim επικαλούμενο μια ιρανική πηγή, μετέδωσε ότι εάν οι ΗΠΑ συνεχίσουν να εγείρουν εμπόδια, δεν θα υπάρξει καμία πιθανότητα να επιτευχθεί ένα τελικό μνημόνιο συμφωνίας.

Όπως αναφέρει το Tasnim, η πηγή αυτή επισήμανε πως οι διαφωνίες παραμένουν για μία ή δύο ρήτρες του μνημονίου συμφωνίας ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ.

Η προτεινόμενη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν περιλαμβάνει το άνοιγμα του Ορμούζ στη διάρκεια παράτασης της εκεχειρίας κατά 60 ημέρες

Οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας που περιλαμβάνει παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες, στην διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξει το Στενό του Ορμούζ, το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, όπως μετέδωσε χθες (τοπική ώρα) ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Axios, στη διάρκεια της περιόδου των 60 ημερών, το Στενό του Ορμούζ θα είναι ανοικτό χωρίς τέλη διέλευσης και το Ιράν θα συμφωνήσει να απομακρύνει τις νάρκες που πόντισε στην περιοχή για να επιτρέψει στα πλοία να πλέουν ελεύθερα.

Σε αντάλλαγμα, στο πλαίσιο της προτεινόμενης συμφωνίας, οι ΗΠΑ θα άρουν τον αποκλεισμό τους σε ιρανικά λιμάνια και θα εκδώσουν κάποιες εξαιρέσεις σε κυρώσεις προκειμένου να επιτρέψουν στο Ιράν να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το προσχέδιο της συμφωνίας περιλαμβάνει επίσης δεσμεύσεις από το Ιράν να μην επιδιώξει ποτέ την απόκτηση πυρηνικών όπλων και να διαπραγματευτεί την αναστολή του προγράμματός του για τον εμπλουτισμό του ουρανίου καθώς και τη μεταφορά του αποθέματός του σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο, σύμφωνα με το Axios.

Το Ιράν φέρεται να έδωσε στις ΗΠΑ μέσω των μεσολαβητών προφορικές δεσμεύσεις για το εύρος των παραχωρήσεων που είναι διατεθειμένο να κάνει αναφορικά με την αναστολή του εμπλουτισμού και την παράδοση του εμπλουτισμένου σε υψηλό βαθμό ουράνιο, δήλωσαν δύο πηγές στο Axios.

Οι ΗΠΑ θα συμφωνήσουν επίσης να διαπραγματευθούν την άρση κυρώσεων και η αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων στη διάρκεια της περιόδου των 60 ημερών, σύμφωνα με το Axios.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.