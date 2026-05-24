Οι ΗΠΑ και το Ιράν φαίνεται να βρίσκονται ένα βήμα πριν από την επίτευξη συμφωνίας που προβλέπει παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες, σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου Axios, το οποίο επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το Στενό του Ορμούζ αναμένεται να ανοίξει εκ νέου, επιτρέποντας στο Ιράν να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο, ενώ θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, κατά τη διάρκεια των 60 ημερών, η ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ θα πραγματοποιείται χωρίς τέλη διέλευσης. Παράλληλα, η Τεχεράνη θα απομακρύνει τις νάρκες που έχει ποντίσει στην περιοχή, ώστε να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των πλοίων.

Σε αντάλλαγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό που έχουν επιβάλει σε ιρανικά λιμάνια και θα προχωρήσουν σε εξαιρέσεις από τις ισχύουσες κυρώσεις. Οι εξαιρέσεις αυτές θα επιτρέψουν στο Ιράν να επαναλάβει τις εξαγωγές πετρελαίου του χωρίς περιορισμούς, όπως αναφέρει το Axios.

Το προσχέδιο της συμφωνίας προβλέπει επίσης ότι το Ιράν θα δεσμευθεί να μην επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Επιπλέον, θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την αναστολή του προγράμματος εμπλουτισμού ουρανίου και τη μεταφορά του ήδη εμπλουτισμένου υλικού σε υψηλό βαθμό, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές.

Όπως αναφέρει το Axios, η Τεχεράνη φέρεται να έχει δώσει στις ΗΠΑ, μέσω μεσολαβητών, προφορικές δεσμεύσεις σχετικά με το εύρος των παραχωρήσεων που είναι διατεθειμένη να κάνει για την αναστολή του εμπλουτισμού και την παράδοση του υψηλού εμπλουτισμού ουρανίου.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ αναμένεται να εξετάσουν τη σταδιακή άρση ορισμένων κυρώσεων και την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων κατά τη διάρκεια της 60ήμερης περιόδου, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό της υπόθεσης.

Reuters: Την Κυριακή η απάντηση του Τραμπ στη πρόταση του Ιράν

Το Ιράν υπέβαλε με τη μεσολάβηση του Πακιστάν αναθεωρημένη πρόταση στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, δήλωσαν χθες (23/5) στο Reuters δύο πακιστανικές πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τις οποίες η απάντηση της Ουάσιγκτον στην πρόταση αναμένεται σήμερα Κυριακή.

Σύμφωνα με το Reuters, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα έχει σήμερα (24/5) τηλεφωνική επικοινωνία με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Πακιστάν, προκειμένου να τους ενημερώσει σχετικά. Καθώς οι συνομιλίες συνεχίζονται, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε χθες με δύο μέσα ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην πρώτη συνέντευξη του ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε, ότι οι διαπραγματευτές «πλησιάζουν πολύ κοντά» στην επίτευξη συμφωνίας.

Μιλώντας στο CBS News, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε, ότι «είτε θα καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία, είτε θα τους ανατινάξω». Επανέλαβε δε τη θέση των ΗΠΑ, ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης θα πρέπει να «χειριστεί ικανοποιητικά». «Θα υπογράψω μόνο μια συμφωνία, όπου θα έχουμε όλα όσα θέλουμε», είπε.

Ιράν: «Υπήρξε μείωση των διαφορών στις διαπραγματεύσεις»

Αισιοδοξία για τον τερματισμό του πολέμου φέρνει και η δήλωση ενός εκπροσώπου του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος μίλησε δημόσια για τις διαπραγματεύσεις.

Όπως αναφέρει το Reuters αναφέρει, ο Ισμαήλ Μπανγκέι ανέφερε σε δήλωσή του: «Η τάση αυτή την εβδομάδα ήταν προς τη μείωση των διαφορών, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα, που πρέπει να συζητηθούν μέσω μεσολαβητών. Θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε πού θα καταλήξει η κατάσταση τις επόμενες τρεις ή τέσσερις ημέρες».

Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε, ότι ο Μπανγκέι δήλωσε, ότι το τελευταίο προσχέδιο συμφωνίας παρέχει ένα «πλαίσιο», προσθέτοντας: «Θέλουμε αυτό να περιλαμβάνει τα κύρια ζητήματα που απαιτούνται για τον τερματισμό του επιβληθέντος πολέμου και άλλα ζητήματα ουσιώδους σημασίας για εμάς. Στη συνέχεια, σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, μεταξύ 30 και 60 ημερών, συζητούνται οι λεπτομέρειες και τελικά επιτυγχάνεται μια τελική συμφωνία».