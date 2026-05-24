Ανησυχία εκφράζει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου για την υπό διαμόρφωση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν θα καλύπτει επαρκώς το Ισραήλ. Τι σκοπεύουν να κάνουν οι ΗΠΑ και τι αναφέρει η Τεχεράνη για τις κινήσεις της.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός μετέφερε τις επιφυλάξεις του στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εστιάζοντας σε δύο κρίσιμες προβλέψεις της συμφωνίας, όπως μετέδωσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan. Πρόκειται για τη ρήτρα που αφορά τον Λίβανο και για την αναβολή αντιμετώπισης του πυρηνικού ζητήματος του Ιράν.

Έρχεται παράταση εκεχερίας;

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Axios και το Tasnim, το Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) που επίκειται να υπογραφεί προβλέπει παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες και περιλαμβάνει όρο που θα τερματίζει τις μάχες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Το Ισραήλ θα μπορεί να απαντήσει στρατιωτικά μόνο εφόσον η Χεζμπολάχ υποκινήσει ή πραγματοποιήσει επιθέσεις.

Οι συνομιλίες για περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα ξεκινήσουν μετά την έναρξη αυτής της περιόδου των 60 ημερών, όπως διευκρινίζεται.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων επισημαίνει ότι οι ΗΠΑ δεσμεύονται να αποσύρουν τις δυνάμεις τους από περιοχές γύρω από το Ιράν, κάτι που η Τεχεράνη θεωρεί καθοριστικής σημασίας στο πλαίσιο της συμφωνίας. Παράλληλα, το Ιράν δεν έχει αποδεχθεί καμία ενέργεια που να αφορά τον πυρηνικό τομέα, σύμφωνα με το Tasnim.

Ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι «το πυρηνικό ζήτημα του Ιράν δεν αποτελεί μέρος της προκαταρκτικής συμφωνίας». Ωστόσο, το Axios σημειώνει πως η Τεχεράνη δεσμεύεται να καθαρίσει τις νάρκες από το στενό και να περιορίσει τις πυρηνικές της φιλοδοξίες.

Ο Νετανιάχου αναμένεται να συγκαλέσει το υπουργικό συμβούλιο ασφάλειας το βράδυ της Κυριακής, προκειμένου να συζητηθεί η συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν, σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στους Times of Israel. Η ακριβής ώρα της συνεδρίασης δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

«Οι ΗΠΑ αποκλείουν το Ισραήλ από τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν»

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας αναγνωρίζουν ότι το Ισραήλ έχει «παραγκωνιστεί πλήρως» από την κυβέρνηση Τραμπ, καθώς η συμμετοχή του στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης είναι περιορισμένη.

Η εφημερίδα Yedioth Ahronoth ανέφερε πως, λόγω έλλειψης άμεσης ενημέρωσης από τους συμμάχους, οι Ισραηλινοί βασίζονται σε επαφές με περιφερειακούς ηγέτες και διπλωμάτες για πληροφορίες, ενώ αξιοποιούν και τις δυνατότητες επιτήρησης εντός του Ιράν.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο λόγος για τον αποκλεισμό αυτό σχετίζεται με την εκτίμηση που είχε δώσει ο Νετανιάχου στον πρόεδρο των ΗΠΑ πριν από την επιχείρηση «Επική Οργή», ότι το ιρανικό καθεστώς ήταν πιθανό να καταρρεύσει ύστερα από κοινή αμερικανοϊσραηλινή επίθεση.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, «πολλοί αξιωματούχοι στον στενό κύκλο του Τραμπ θεωρούσαν πάντα την ιδέα της αλλαγής καθεστώτος παράλογη». Οι διαφορετικές προτεραιότητες ΗΠΑ και Ισραήλ έγιναν εμφανείς μετά το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν, γεγονός που οδήγησε σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου και αύξησε την πίεση προς τον Τραμπ να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός.

Ιρανική πηγή δήλωσε στο ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ότι παραμένουν διαφωνίες «για μία ή δύο ρήτρες του πιθανού μνημονίου κατανόησης», και το θέμα δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί λόγω «εμποδίων που θέτουν οι ΗΠΑ».

«Το Ιράν δίνει έμφαση στην υλοποίηση των δικαιωμάτων του λαού του και αυτό το ζήτημα έχει μεταφερθεί στον Πακιστανό μεσολαβητή, ότι εάν συνεχιστεί η παρεμπόδιση από τις ΗΠΑ, δεν υπάρχει δυνατότητα οριστικοποίησης του μνημονίου κατανόησης» διεμήνυσε η ιρανική πηγή.

Ο αρχηγός του IRGC προειδοποιεί για «καταστροφική» απάντηση

Ο αρχηγός του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) προειδοποίησε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν βρίσκονται στο «υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας» και θα δώσουν μια «καταστροφική και κολασμένη» απάντηση σε οποιαδήποτε ανανεωμένη επίθεση από τους εχθρούς, που θα εκτείνεται σε όλη την περιοχή και πέρα ​​από αυτήν.

Πεζεσκιάν: «Καμία απόφαση δεν θα ληφθεί χωρίς την έγκριση του Ανώτατου Ηγέτη»

Καμία απόφαση στο Ιράν δεν θα ληφθεί χωρίς την άδεια του Ανώτατου Ηγέτη, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το Tasnim.

Ο Πεζεσκιάν δήλωσε επίσης ότι καμία απόφαση δεν θα ληφθεί εκτός του πλαισίου του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, της συνταγματικής αρχής του Ιράν για την άμυνα και την εθνική ασφάλεια.

Πάντως, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι έχει σημειωθεί «σημαντική πρόοδος» στις συνομιλίες με το Ιράν, διευκρινίζοντας πάντως ότι υπάρχουν «μερικά καλά νέα, αλλά όχι τελικά νέα».

«Η ιδέα ότι με κάποιο τρόπο αυτός ο πρόεδρος θα συμφωνήσει σε κάτι που τελικά θα θέσει το Ιράν σε ισχυρότερη θέση όσον αφορά τις πυρηνικές φιλοδοξίες είναι παράλογη. Αυτό απλά δεν πρόκειται να συμβεί» διαβεβαίωσε ακόμη ο Μάρκο Ρούμπιο.

Οι πληροφορίες σχετικά με τι έχει συμφωνηθεί σχετικά με το Στενό του Ορμούζ και το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα παραμένουν αντικρουόμενες.