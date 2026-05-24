Τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε βομβιστική επίθεση που είχε στόχο τρένο μεταφοράς στρατιωτικών στην επαρχία Μπαλουτσιστάν, στο νοτιοδυτικό Πακιστάν, σύμφωνα με δηλώσεις υψηλόβαθμου αξιωματούχου.

Η επίθεση σημειώθηκε στην πρωτεύουσα της επαρχίας, την Κουέτα, και ανάμεσα στα θύματα περιλαμβάνονται στρατιωτικοί. Περισσότεροι από 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν, όπως ανέφερε ο αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το τρένο μετέφερε στρατιωτικούς και μέλη των οικογενειών τους, εκτελώντας δρομολόγιο που συνέδεε την Κουέτα με την Πεσαβάρ, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

Το Μπαλουτσιστάν αποτελεί τη μεγαλύτερη αλλά και φτωχότερη επαρχία του Πακιστάν. Οι βελούχοι αυτονομιστές κατηγορούν την κυβέρνηση ότι εκμεταλλεύεται τους φυσικούς πόρους της περιοχής χωρίς να αποκομίζει ο τοπικός πληθυσμός τα αντίστοιχα οφέλη.