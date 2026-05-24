Οι επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία, στις οποίες –όπως κατήγγειλε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι– χρησιμοποιήθηκε βαλλιστικός πύραυλος Ορέσνικ, αποτελούν ένδειξη ενός «απερίσκεπτου πυρηνικού ακροβατισμού», σύμφωνα με τη δήλωση της επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας.

Η Κάλας επισήμανε ότι «η Ρωσία έφθασε σε ένα αδιέξοδο στο πεδίο της μάχης, επομένως τρομοκρατεί την Ουκρανία με εσκεμμένες επιθέσεις εναντίον κέντρων πόλεων». Όπως πρόσθεσε, πρόκειται για τρομοκρατικές ενέργειες που αποσκοπούν στη θανάτωση όσο το δυνατόν περισσότερων αμάχων.

Στη συνέχεια, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας τόνισε πως «η Μόσχα λέγεται πως χρησιμοποίησε βαλλιστικούς πυραύλους μέσου βεληνεκούς Ορέσνικ, συστήματα που είναι σχεδιασμένα να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές». Η ίδια χαρακτήρισε αυτή την επιλογή ως πολιτική τακτική εκφοβισμού και παράδειγμα ενός «απερίσκεπτου πυρηνικού ακροβατισμού».