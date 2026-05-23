O Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να αξιοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κυρίως το Truth Social, για να στέλνει μηνύματα με πολιτικό και διεθνές περιεχόμενο, ακόμη και προς το Ιράν.

Το απόγευμα του Σαββάτου 23 Μαΐου 2026, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε μια αινιγματική ανάρτηση που προκάλεσε συζητήσεις σχετικά με το μέλλον της Μέσης Ανατολής και τις σχέσεις με την Τεχεράνη.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε στο Truth Social μια εικόνα που απεικονίζει χάρτη της Μέσης Ανατολής, με επίκεντρο το Ιράν, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και τον τίτλο «Ηνωμένες Πολιτείες της Μέσης Ανατολής;».

Στην ανάρτηση αυτή δεν υπήρχε κανένα συνοδευτικό σχόλιο ή διευκρίνιση, γεγονός που ενίσχυσε την αίσθηση μυστηρίου γύρω από το μήνυμά του.

Η κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ έρχεται λίγο μετά την ξαφνική ακύρωση του ταξιδιού του προέδρου των ΗΠΑ στις Μπαχάμες, όπου επρόκειτο να παρευρεθεί στον γάμο του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Παράλληλα, αμερικανικά δίκτυα μεταδίδουν ότι ο ίδιος εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν.

Σε ανάλυση του το ειδησεογραφικο πρακτορείο Reuters, σημειώνει ότι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον Κόλπο ενδέχεται να εξέλθουν από τη σύγκρουση σε δυσμενέστερη θέση, ενώ το Ιράν, παρά τα στρατιωτικά και οικονομικά πλήγματα, θα μπορούσε να ενισχύσει την περιφερειακή του επιρροή αποδεικνύοντας ότι μπορεί να επηρεάσει τη ροή σημαντικού μέρους των παγκόσμιων ενεργειακών αποθεμάτων.