⁠Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα πως κάποια πρόοδος έχει επιτευχθεί στη διαμάχη της Ουάσιγκτον με το Ιράν και ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να έχουν «κάτι να πουν» για το θέμα τις επόμενες ημέρες.

«Έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος, έχει γίνει κάποια πρόοδος, ακόμα και τώρα που σας μιλάω κάποια δουλειά γίνεται. Υπάρχει μια πιθανότητα, είτε αργότερα σήμερα, αύριο, σε καναδυό ημέρες, να έχουμε ενδεχομένως κάτι να πούμε», δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Νέο Δελχί, στην Ινδία.

Την ίδια ώρα ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ είπε στον αρχηγό των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων Ασίμ Μουνίρ, κατά τη διάρκεια συνομιλιών σήμερα στην Τεχεράνη, ότι οι ΗΠΑ δεν τηρούν ειλικρινή στάση στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και ότι το Ιράν δεν θα συμβιβαστεί στο θέμα των εθνικών δικαιωμάτων του, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας.

Μια περιφερειακή διαπραγματευτική προσπάθεια, με επικεφαλής το Πακιστάν, βρίσκεται σε εξέλιξη και στοχεύει να αμβλύνει τις διαφορές μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, έπειτα από εβδομάδες πολέμου που είχαν ως αποτέλεσμα η ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδός των Στενών του Ορμούζ να παραμένει κλειστή για τα περισσότερα πλοία, παρά την εφαρμογή μιας εύθραυστης εκεχειρίας.

Ιρανικά κρατικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως ο Μουνίρ συναντήθηκε επίσης με τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν παρουσία του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, με τον οποίο είχε δύο συναντήσεις, προτού αναχωρήσει αεροπορικώς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο έγγραφο των 14 σημείων που πρότεινε το Ιράν, το οποίο θεωρεί ως το βασικό πλαίσιο για τις συνομιλίες και σε μηνύματα που αντήλλαξαν οι δύο πλευρές.

Ο Γαλιμπάφ είπε πως το Ιράν θα υπερασπιστεί τα «νόμιμα δικαιώματά του», τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στις διαπραγματεύσεις, όμως πρόσθεσε ότι δεν θα μπορούσε να εμπιστευτεί «μία πλευρά που δεν έχει κανένα ίχνος ειλικρίνειας», ένας ισχυρισμός που έχει διατυπώσει το Ιράν αρκετές φορές κατά το παρελθόν.

Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανέκτησαν τις δυνατότητές τους κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας και ότι εάν οι ΗΠΑ «βλακωδώς ξεκινήσουν εν νέου τον πόλεμο», οι συνέπειες θα είναι «πιο συντριπτικές και δριμείες» σε σύγκριση με την αρχή των εχθροπραξιών.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε χθες ότι οι ΗΠΑ έχουν δει μεγαλύτερη πρόοδο να καταγράφεται προς την κατεύθυνση μιας συμφωνίας, όμως απαιτείται περισσότερη δουλειά, την ώρα που το ιρανικό ΥΠΕΞ ισχυρίστηκε πως οι διαφορές παραμένουν βαθιές και σημαντικές.