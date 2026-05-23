Ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει δύο ευρωπαϊκά τρόπαια τον Ιούνιο, καθώς τόσο η ομάδα πόλο ανδρών όσο και εκείνη των γυναικών εξασφάλισαν την παρουσία τους στα Final Four του Champions League.

Η European Aquatics ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα των διοργανώσεων, οι οποίες θα φιλοξενηθούν στη Μάλτα από τις 10 έως τις 13 Ιουνίου, με τους «ερυθρόλευκους» να στοχεύουν σε ακόμη μία σπουδαία ευρωπαϊκή διάκριση.

Η αρχή θα γίνει από την ομάδα γυναικών, η οποία θα αντιμετωπίσει τη Ματαρό την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 22:00 για τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 11 Ιουνίου επίσης στις 22:00, η ομάδα ανδρών του Ολυμπιακού θα κοντραριστεί με την Προ Ρέκο σε μία σπουδαία αναμέτρηση με φόντο τον τελικό.

Το πρόγραμμα των Final Four

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Τετάρτη 10/6 (Ημιτελικοί)

20:00 Φερεντσβάρος – Σαντ Αντρέου

22:00 Ματαρό – Ολυμπιακός

Παρασκευή 12/6

20:00 Μικρός τελικός

22:00 Τελικός

ΑΝΔΡΕΣ

Πέμπτη 11/6 (Ημιτελικοί)

20:00 Μπαρτσελονέτα – Φερεντσβάρος

22:00 Προ Ρέκο – Ολυμπιακός

Σάββατο 13/6

20:00 Μικρός τελικός

22:00 Τελικός