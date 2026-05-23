Λίγο πριν τις 17:00 άνοιξαν οι πύλες του ΟΑΚΑ για τη μεγάλη συναυλία των Iron Maiden, προσελκύοντας χιλιάδες φανατικούς οπαδούς του συγκροτήματος. Από νωρίς το πρωί, εκατοντάδες θαυμαστές είχαν σχηματίσει ουρές έξω από το στάδιο, περιμένοντας με ανυπομονησία να μπουν πρώτοι και να βρεθούν όσο το δυνατόν πιο κοντά στη σκηνή και στα μουσικά τους είδωλα.

Όπως έχει ανακοινωθεί, οι Anthrax θα ανέβουν πρώτοι στη σκηνή στις 19:00, ανοίγοντας τη συναυλία. Το αγαπημένο συγκρότημα των Iron Maiden αναμένεται να ξεκινήσει την εμφάνισή του στις 20:40, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα για τους φίλους της heavy metal μουσικής.

Σύμφωνα με τις οδηγίες των διοργανωτών, οι κάτοχοι εισιτηρίων αρένας θα εισέρχονται κυρίως από την Πύλη ΣΤ επί της λεωφόρου Σπύρου Λούη. Παράλληλα, έχει προβλεφθεί ελεύθερος χώρος στάθμευσης από τη λεωφόρο Κύμης για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.

Μεγάλες ουρές έχουν σχηματιστεί και στα περίπτερα που βρίσκονται έξω από το στάδιο, όπου οι θαυμαστές μπορούν να προμηθευτούν ρούχα και αξεσουάρ από το επίσημο merch των Iron Maiden, ενισχύοντας την εορταστική ατμόσφαιρα της βραδιάς.