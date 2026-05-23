Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Ελβετία, με τις Αρχές να ερευνούν υπόθεση βίαιης ληστείας που φέρεται να είχε θύμα τον Αλέν Προστ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Blick, ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια εισβολής κουκουλοφόρων στο σπίτι του στη Νιόν, δίπλα στη λίμνη της Γενεύης.

Η εισαγγελία επιβεβαίωσε πως οι δράστες μπήκαν στην οικία ενώ τα μέλη της οικογένειας βρίσκονταν μέσα, απείλησαν τους ενοίκους και ανάγκασαν ένα μέλος της οικογένειας να ανοίξει χρηματοκιβώτιο πριν διαφύγουν με κλοπιμαία. Παρά τη μεγάλη επιχείρηση που ακολούθησε, οι δράστες δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής.

Οι ελβετικές Αρχές δεν κατονόμασαν επίσημα το θύμα, ωστόσο η Blick αναφέρει πως πρόκειται για τον 71χρονο Γάλλο θρύλο της Formula 1, ο οποίος εμφανίζεται ιδιαίτερα σοκαρισμένος από το συμβάν και έχει αποχωρήσει προσωρινά από την κατοικία του.