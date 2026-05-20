Η πίστα του Καναδά είναι μια ημιμόνιμη εγκατάσταση πάνω στο τεχνητό Νησί της Παναγίας, το οποίο δημιουργήθηκε αρχικά για την Έκθεση του 1967 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ομάδες και οδηγοί βρίσκονται εκεί μία φορά τον χρόνο, σε έναν αγώνα πάντα απρόβλεπτο.

Η πίστα των 4.361 μέτρων φέρει το όνομα του Ζιλ Βιλνέβ και διαθέτει 6 αριστερές και 8 δεξιές στροφές, ενώ έχει μία από τις χαμηλότερες μέσες ωριαίες ταχύτητες της σεζόν.

Η φετινή διοργάνωση θα είναι το 55ο Grand Prix του Καναδά, με το πρώτο να έχει διεξαχθεί το 1967. Ο αγώνας έχει φιλοξενηθεί σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες: πριν από το Μόντρεαλ, διεξαγόταν στο Mosport, περίπου 100 χιλιόμετρα από το Τορόντο, καθώς και στο χιονοδρομικό κέντρο Mont-Tremblant, 145 χιλιόμετρα από το Μόντρεαλ. Ο Μίχαελ Σουμάχερ και ο Λιούις Χάμιλτον μοιράζονται το ρεκόρ νικών με επτά ο καθένας, ενώ έχουν επίσης από 6 pole positions. Η πιο επιτυχημένη ομάδα είναι η McLaren με 13 νίκες, ακολουθούμενη από τη Ferrari με 12 και τη Williams με 7.

Εκεί, ο Λιούις Χάμιλτον πήρε το 2007 την πρώτη νίκη της καριέρας του και μετρά συνολικά 7 νίκες στη συγκεκριμένη διαδρομή. Την τελευταία δεκαετία, ο Βρετανός έχει σημειώσει 3 νίκες, άλλες 3 έχει ο Μαξ Φερστάπεν, ενώ πέρυσι νικητής ήταν ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes. Ο Κίμι Αντονέλι ανέβηκε πέρυσι, στον Καναδά, για πρώτη φορά στην καριέρα του στη Formula 1, στο βάθρο. Φέτος, επιστρέφει ως πρωτοπόρος της βαθμολογίας, έχοντας διαφορά 20 βαθμών από τον Τζορτζ Ράσελ, καθώς κέρδισε στους τελευταίους 3 αγώνες.

Για τρίτη φορά φέτος, μετά την Αυστραλία και το Μαϊάμι, θα χρησιμοποιηθούν οι πιο μαλακές γόμες της γκάμας: η C5 ως μαλακή, η C4 ως μέση και η C3 ως σκληρή.