Νέο δημόσιο μήνυμα απηύθυνε η Μαρία Καρυστιανού, προχωρώντας σε ανοιχτό κάλεσμα προς τους πολίτες την παρουσίαση του κόμματός της στη Θεσσαλονίκη. Στο μήνυμά της, ευχαριστεί την κοινωνία για τη συνεχή στήριξη, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει τη σταθερή απόφαση των οικογενειών να συνεχίσουν τον αγώνα τους, παρά τα όποια εμπόδια ή προσπάθειες υπονόμευσης.

Η παρουσίαση του κόμματος Καρυστιανού θα γίνει αύριο, Πέμπτη στις 18:30 το απόγευμα στο «Ολύμπιον» στην Πλατεία Αριστοτέλους.

Το μήνυμα της Μαρίας Καρυστιανού

«Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματα στήριξης και αγάπης προς το κίνημά μας. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα αλλά ούτε να μας αναχαιτίσουν ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν. Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι με σκοπό να αμαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος. Αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Έτσι λοιπόν με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλώ αύριο, Πέμπτη, 18:30 στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή» αναφέρει η Μαρία Καρυστιανού.