Η Σαουθάμπτον άσκησε έφεση κατά της απόφασης της Ανεξάρτητης Πειθαρχικής Επιτροπής να αποκλειστεί από τα playoffs ανόδου στην Premier League λόγω του «Spygate» και να της επιβληθεί αφαίρεση τεσσάρων βαθμών για τη σεζόν 2026/27.

Ακολουθεί η δήλωση της ομάδας:

«Έχουμε ασκήσει έφεση κατά της χθεσινής απόφασης της Ανεξάρτητης Πειθαρχικής Επιτροπής που επέβαλε τον αποκλεισμό της Σαουθάμπτον από τα playoffs της Sky Bet Championship και την αφαίρεση τεσσάρων βαθμών για τη σεζόν 2026/27. Πριν στραφούμε στην έφεση αυτή, θέλω να απευθυνθώ απευθείας στους οπαδούς μας, στους παίκτες μας και στην ευρύτερη ποδοσφαιρική κοινότητα, χωρίς περιστροφές.

Αυτό που συνέβη ήταν λάθος. Ο σύλλογος έχει παραδεχτεί παραβάσεις των Κανονισμών 3.4 και 127 της EFL. Ζητούμε συγγνώμη από τα άλλα εμπλεκόμενα κλαμπ, και πάνω απ’ όλα από τους οπαδούς της Σαουθάμπτον, των οποίων η ασύλληπτη αφοσίωση και υποστήριξη αυτή τη σεζόν άξιζε κάτι καλύτερο από τον σύλλογο.

Έχουμε παρέχει πλήρη συνεργασία στη διαδικασία έρευνας και πειθαρχικής εξέτασης της EFL. Μετά την έφεση, θα γράψουμε επίσης στην EFL για να δηλώσουμε τη συμμετοχή μας σε μια ομάδα εργασίας σχετικά με την πρακτική εφαρμογή και επιβολή του Κανονισμού 127 στο Championship. Η μετάνοια χωρίς αλλαγή είναι κενή περιεχομένου, και σκοπεύουμε να δείξουμε αλλαγή.

Σχετικά με την ίδια την έφεση: δεχόμαστε ότι πρέπει να υπάρξει ποινή. Αυτό που δεν μπορούμε να δεχτούμε είναι μια ποινή που δεν έχει καμία αναλογία με την παράβαση. Ενώ η Λιντς Γιουνάιτεντ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 200.000 λιρών για παρόμοια παράβαση, η Σαουθάμπτον έχει στερηθεί την ευκαιρία να συμμετάσχει σε ένα παιχνίδι αξίας άνω των 200 εκατομμυρίων λιρών, που σημαίνει τόσα πολλά για το προσωπικό, τους παίκτες και τους οπαδούς της.

Πιστεύουμε ότι οι οικονομικές συνέπειες της χθεσινής απόφασης την καθιστούν, με πολύ μεγάλη διαφορά, τη μεγαλύτερη ποινή που έχει ποτέ επιβληθεί σε αγγλικό ποδοσφαιρικό σύλλογο. Η αφαίρεση 30 βαθμών της Λούτον Τάουν το 2008/09 — η πιο αυστηρή αθλητική ποινή στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου μέχρι σήμερα — επιβλήθηκε σε σύλλογο που ήδη βρισκόταν στη League Two, χωρίς αντίστοιχα έσοδα σε κίνδυνο. Η αφαίρεση 21 βαθμών της Ντέρμπι Κάουντι το 2021 τους κόστισε την παραμονή στο Championship. Η τελική αφαίρεση έξι βαθμών της Έβερτον το 2023/24 ακολούθησε απώλειες 124,5 εκατομμυρίων λιρών, ένα ποσό που ωχριά μπροστά σε όσα έχει στερηθεί η Σαουθάμπτον σε μία μόνο μέρα. Το μεγαλύτερο οικονομικό πρόστιμο που έχει ποτέ επιβληθεί από την Premier League, στην Τσέλσι τον Μάρτιο φέτος, ήταν 10,75 εκατομμύρια λίρες και δεν συνδυάστηκε με καμία αθλητική ποινή, παρά το γεγονός ότι αφορούσε 47,5 εκατομμύρια λίρες αδήλωτων πληρωμών σε επτά χρόνια.

Δε λέμε όλα αυτά για να υποβαθμίσουμε όσα συνέβησαν στον σύλλογο, τα οποία έχουμε παραδεχτεί ότι ήταν λάθος. Τα αναφέρουμε γιατί η αναλογικότητα είναι καθεαυτό αρχή φυσικής δικαιοσύνης. Η Επιτροπή είχε το δικαίωμα να επιβάλει ποινή. Δεν είχε, όπως θα επιχειρήσουμε να δείξουμε, το δικαίωμα να επιβάλει μία που είναι προφανώς δυσανάλογη σε σχέση με κάθε προηγούμενη ποινή στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Η έφεσή μας θα εξεταστεί σήμερα, και θα παρέχουμε νεότερη ενημέρωση εν ευθέτω χρόνω».