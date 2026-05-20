Την ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων – διασωστών ΕΣΥ και ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα προανήγγειλε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, όπως έγραψαν «ΤΑ ΝΕΑ».

«Είναι μια σημαντική ρύθμιση, που έρχεται να στηρίξει έναν κλάδο ο οποίος αντικειμενικά είναι πολύ δύσκολος, είναι δύσκολο επάγγελμα και θέλουμε να τον ενισχύσουμε», όπως ανέφερε η υπουργός.

«Είναι μια ρύθμιση η οποία έρχεται να ενισχύσει ένα πολύ σημαντικό και κρίσιμο επάγγελμα, το οποίο οφείλουμε να το ενισχύσουμε και να σταθούμε δίπλα τους».

Τονίζεται ότι η εισαγωγή όλων στα ΒΑΕ σημαίνει υψηλότερες αποδοχές και δικαίωμα για σύνταξη νωρίτερα.

Παράλληλα καταργούνται οι δύο ταχύτητες με αυτούς που προσελήφθησαν πριν ή μετά το 2011.

Η σχετική νομοθετική ρύθμιση θα ψηφιστεί στο επόμενο διάστημα, ώστε να εφαρμοστεί.

Δύο ταχυτήτων

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα που απασχολεί τον κλάδο εδώ και πολλά χρόνια, καθώς σήμερα οι μισοί νοσηλευτές είναι ενταγμένοι στα βαρέα και ανθυγιεινά και οι άλλοι μισοί όχι. Σήμερα, στο ΕΣΥ συνυπάρχουν δύο κατηγορίες νοσηλευτών:

Αυτοί που προσλήφθηκαν πριν από το 2011, οι οποίοι δεν έχουν ενταχθεί στα ΒΑΕ.

Οσοι προσλήφθηκαν μετά το 2011, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο καθεστώς των ΒΑΕ.

Ολοι εργάζονται ακριβώς στις ίδιες συνθήκες, στα ίδια νοσοκομεία και τμήματα.

Εκτιμάται ότι κανένα κύμα φυγής δεν θα υπάρξει με την ένταξή τους στα ΒΑΕ. Για να συνταξιοδοτηθεί κάποιος με καθεστώς ΒΑΕ στα 62 έτη, θα πρέπει να έχει 25 έτη βαρέα ένσημα και τουλάχιστον 35 έτη (συν δέκα δηλαδή) συνολικά στην ασφάλιση. Εάν παρατηρηθεί φυγή εργαζομένων από το ΕΣΥ λόγω συνταξιοδοτικού, αυτό θα γίνει ύστερα από 13 έτη, όταν οι γυναίκες νοσηλεύτριες θα έχουν συμπληρώσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση με μειωμένη σύνταξη (με λιγότερα από 40 έτη).

Παράλληλα, για τους άνδρες νοσηλευτές και τους γιατρούς (όπου δεν ισχύουν τα ΒΑΕ ούτε στον ιδιωτικό τομέα) δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση.

Και εάν υπάρξει κάποια μεταβολή, αυτή θα είναι οριακή το 2050 (σε 25 έτη δηλαδή).

Τονίζεται ότι ακόμη και το πόρισμα της Επιτροπής Μπεχράκη εισηγήθηκε εμφατικά την ένταξη στα ΒΑΕ όλων των νοσοκομειακών γιατρών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, των γιατρών που εργάζονται στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, των νοσηλευτών και νοσηλευτριών σε όλες τις δομές υγείας και στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, των οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων – διασωστών, των φυσικοθεραπευτών.

Οι συντάξεις χηρείας

«Δεν εξετάζεται καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας», δήλωσε χθες η υπουργός Εργασίας Ν. Κεραμέως, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση θα αξιολογήσει συνολικά το ζήτημα και θα προχωρήσει σε νομοθετική παρέμβαση εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. «Οφείλουμε να εγκύψουμε στις δυσκολίες των συνταξιούχων», σημείωσε, συνδέοντας παράλληλα τη δυνατότητα περαιτέρω παρεμβάσεων με την πορεία της οικονομίας, τη φορολογική και ασφαλιστική συμμόρφωση και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Οπως είπε η ίδια, η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς αποτέλεσε πάγιο αίτημα πολλών ετών και εντάσσεται στην προσπάθεια διόρθωσης στρεβλώσεων, επισημαίνοντας ότι όσο ενισχύονται τα δημόσια οικονομικά δημιουργείται μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος για αυξήσεις εισοδημάτων και κοινωνικές παρεμβάσεις.

Σε ό,τι αφορά τον λεγόμενο «νόμο Κατρούγκαλου», η υπουργός υποστήριξε ότι ο βασικός του πυρήνας έχει πλέον καταργηθεί, παραπέμποντας κυρίως στις αλλαγές που έχουν γίνει στο καθεστώς εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών.